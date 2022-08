Marek Papszun: Jesteśmy drużyną którą stać na wyeliminowanie Slavii

Raków Częstochowa pokonał u siebie Slavię Praga 2:1 i wykonał krok w kierunku historycznego awansu do fazy grupowej europejskiego pucharu. – Oni byli faworytem, ale teraz sytuacja nie jest już taka oczywista – powiedział po spotkaniu Marek Papszun, opiekun wicemistrzów Polski.

– Z pewnością przed tym meczem to Slavia była faworytem do awansu, ale teraz sytuacja się zmieniła. Moim zdaniem nie jest już to takie oczywiste. Mam świadomość tego, że przed nami jeszcze rewanż i może on różnie wyglądać. Jesteśmy jednak drużyną, którą stać na przejście Slavii – stwierdził Papszun.

Szkoleniowiec Rakowa porównał mecz przeciwko Slavii do ubiegłorocznej potyczki z Gent. Przypomnijmy, że wówczas częstochowianie odpadli z kwalifikacji właśnie po dwumeczu z Belgami.

– Moim zdaniem nie możemy już mówić o takiej różnicy, jaka miała miejsce rok temu w starciu z Gent. Wtedy wygraliśmy jeden mecz dość szczęśliwie, a na rewanż pojechaliśmy jak na ścięcie. Teraz do Pragi wybierzemy się z zupełnie innym nastawieniem – zapewnił szkoleniowiec Rakowa.

Rewanżowy mecz w Pradze zaplanowano w czwartek 25 sierpnia na godzinę 19:00.