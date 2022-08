Wisła wypożyczyła Fazlagicia

Zawodnik Wisły Kraków – Enis Fazlagić opuszcza “Białą Gwiazdę”. Piłkarz trafi na roczne wypożyczenie do słowackiej Dunajskiej Stredy.

Z transferem Enisa Fazlagicia początkowo wiązano w Krakowie duże nadzieje, jednak bardzo szybko okazało się, że Macedończyk może być jednym z większych transferowych niewypałów “Białej Gwiazdy”. 22-latek wystąpił w szesnastu meczach na poziomie Ekstraklasy i ani razu nie wpisał się na listę strzelców, ani nie zanotował asysty.

Opcja wykupu

Pod Wawelem stracili cierpliwość do Macedończyka i zdecydowali się tymczasowo wypożyczyć go do słowackiej Dunajskiej Stredy. Nowy klub Fazlagicia zagwarantował sobie jednak możliwość wykupu zawodnika, ale jeśli 22-latek będzie spisywał się w nowym klubie tak jak w Wiśle, to niewykluczone, że Dunajska Streda z tej opcji nie skorzysta.

Wówczas zawodnik wróci do Krakowa, gdzie będzie trzeba ponownie przemyśleć jego przyszłość, gdyż Macedończyk związał się z Wisłą długoletnim kontraktem.