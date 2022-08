Podolski odpowiada kibicom Legii: “Słoiki, nauczcie się geografii”

Piątkowe starcie Legii z Górnikiem Zabrze zakończyło się rezultatem 2:2, ale emocje związane ze spotkaniem nie ustają. Lukas Podolski postanowił odnieść się do oprawy przygotowanej przez kibiców “Wojskowych”.

Podczas spotkania z Górnikiem kibice Legii zaprezentowali oprawę nawiązującą do klęski ekologicznej w Odrze. Przedstawiała ona kobietę piorącą ubrania, znajdującą się w wiadrze koszulkę Lukasa Podolskiego oraz podpis: „Fatalna sytuacja w Odrze. Przyczyną gówno w wiodrze”. Do sprawy odniósł się sam zainteresowany, któremu już od dłuższego czasu nie jest po drodze z fanami stołecznego klubu.

– Słoiki nauczcie się geografii, Odra nie płynie przez Zabrze, ale widać żyleta tego nie wie. A może zapomnieliście, bo zaczadziła was Czajka i to gówno, co Wam płynie pod nosem. Szacunek, że wydajcie kasę na farby, żeby mnie promować fajnie wyglądała ta 10. Dzięki wam – napisał na Twitterze Podolski.