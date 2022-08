Lech Poznań szuka wzmocnienia defensywy. “Kolejorz” sięgnie po piłkarza Palmeiras?

Sytuacja Lecha Poznań jest nie do pozazdroszczenia. Piłkarze Johna van den Broma są co prawda bliscy awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji, ale w PKO BP Ekstraklasie “Kolejorz” zakotwiczył na dnie tabeli. Poznaniacy starają się przygotować do gry na kilku frontach i poszukują opcji, by wzmocnić swoją defensywę.

Jak informuje portal Weszło, na celowniku Lecha znalazł się ostatnio zawodnik Palmeiras – Banjamin Kuscevic. Poznaniacy chcieliby ściągnąć obrońcę na zasadzie rocznego wypożyczenia.

Solidne wzmocnienie?

Bez wątpienia mogło być to spore wzmocnienie dla trapionej problemami formacji defensywnej, gdyż Kuscevic to utalentowany defensor brazylijskiego zespołu, który wraz z Palmeiras sięgał po Puchar Brazylii i dwukrotnie zwyciężał w Copa Libertadores.

CV Chilijczyka z chorwackimi korzeniami również wygląda imponująco. Znajdziemy w nim chociażby epizod w młodzieżowej drużynie Realu Madryt. Przygoda w Kuscevicia w Palmeiras nie przebiega jednak w ostatnim czasie zgodnie z planem. Przez ostatnie dwa lata zawodnik rozegrał zaledwie 25% możliwych spotkań i niewykluczone, że teraz poszuka szczęścia na wypożyczeniu.