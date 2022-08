Aleksander Buksa odchodzi z Genoi. Poszuka szczęścia na wypożyczeniu w Belgii

To już pewne. Aleksander Buksa zmieni barwy klubowe i z włoskiej Genoi przeniesie się do belgijskiego OH Leuven na zasadzie rocznego wypożyczenia.

Przygoda Aleksandra Buksy we Włoszech nie przebiega zbyt dobrze. Piłkarze, który do Włoch przeniósł się z Wisły Kraków wystąpił w zaledwie czterech meczach klubu Serie A i kariera 19-latka stanęła w miejscu. Ratunkiem ma być wypożyczenie.

Buksa odbuduje się w Belgii?

Przenosiny do Genoi okazały się dla Aleksandra Buksy skokiem na zbyt głęboką wodę. Aby nieco poprawić swoją sytuację Polak spróbuje swoich sił w nieco słabszej lidze. Kluby potwierdziły że młodszy z braci Buksów przeniesie się na wypożyczenie do klubu Jupiler League – OH Leuven.

Buksa nie jest pierwszym Polakiem, który postara się odbudować w Leuven. Kilka lat temu na wypożyczenie do belgijskiego klubu trafił również Bartosz Kapustka.