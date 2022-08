Manchester United – Liverpool. Typy, kursy (22.08.2022)

Jedni i drudzy źle rozpoczęli sezon. Jednak w przypadku Liverpoolu większość uważa, że to wypadki przy pracy. Z kolei Manchester United i jego porażki to ciąg dalszy kryzysu. Kto będzie górą w bezpośrednim pojedynku?

Manchester United – Liverpool zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Dwa mecze, dwie porażki. Tak wyglądała inauguracja sezonu w wykonaniu Manchesteru United. Najpierw domowa porażka z Brighton, potem kompromitacja z Brentford. Zwłaszcza to drugie spotkanie to była kompromitacja zespołu Erika ten Haga. Porażka czterema bramkami z takim rywalem nie przystoi. United mieli przecież z nowym trenerem być innym zespołem, a nadal prześladują ich stare demony. Teraz jedyną nadzieją przed poniedziałkowym meczem jest wspomnienie po meczu w przygotowaniach, gdy zmiażdżyli Liverpool 4:0. Tyle że w lidze kilka miesięcy wcześniej w tym samym stosunku polegli z The Reds.

Liverpool rozpoczął od dwóch remisów. Najpierw 2:2 z Fulham, gdy dał im popalić Aleksandar Mitrović. W miniony poniedziałek remis 1:1 z Crystal Palace. Jednak nie wynik, ale inne wydarzenie było najgłośniej komentowane po tym spotkaniu. Mowa oczywiście o czerwonej kartce Darwina Nuneza. Urugwajczyk nie wykorzystał presji rywala i uderzył głową swojego przeciwnika. Teraz trochę odpocznie od futbolu, a Jurgen Klopp musi znaleźć zastępstwo.

Manchester United – Liverpool kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował następujące kursy na ten mecz:

Manchester United wygra, kurs: 5.00

Remis, kurs: 4.50

Liverpool wygra, kurs: 1.62

Manchester United – Liverpool nasze typy

Zwycięstwo gości oraz trzy gole w meczu – tak to powinno się skończyć w poniedziałkowy wieczór.

Nasze typy Liverpool 1,62 Zagraj

Zagraj Powyżej 2,5 bramki 1,50 Zagraj

Manchester United – Liverpool fakty meczowe

Spotkanie ostatniej z 15. drużyną Premier League po dwóch kolejkach. Gospodarze bez punktów, goście ledwie 2 “0czka”

Manchester United fatalnie wszedł w sezon, przegrał oba spotkania – 1:2 z Brighton i 0:4 z Brentfordem

Liverpool po dwóch remisach. Najpierw 2:2 z Fulham, potem 1:1 z Crystal Palace

Ostatnie spotkanie obu tych ekip skończyło się wygraną Liverpoolu 4:0 w Premier League

