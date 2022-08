Jurgen Klopp broni Erika ten Haga: “Miałem nieco łatwiej”

Manchester United zaliczył katastrofalny start sezonu, a już w poniedziałek czeka ich kolejne trudne starcie. “Czerwone Diabły” podejmą bowiem na własnym terenie Liverpool. Jeszcze przed tym hitowym pojedynkiem głos zabrał Jurgen Klopp, który stanął w obronie szkoleniowca poniedziałkowych rywali “The Reds”.

Niemiecki trener uważa, że fakt iż objął Liverpool w trakcie sezonu sprawił, że oczekiwania wobec niego były nieco niższe: – Uważam, że kiedy przychodziłem do Premier League, to miałem nieco łatwiej, ponieważ nie byłem z drużyną przed sezonem i nie miałem okienka transferowego – powiedział.

Ten Hag potrzebuje czasu

– W takiej sytuacji w Anglii ludzie mają tendencję do mówienia: „Tak, to nie jest jego drużyna”. Cokolwiek wtedy bym nie zrobił, mówilibyście „To nie jest jego zespół”. Natomiast ja już po pierwszym dniu uważałem, że to jest moja drużyna, czułem się odpowiedzialny za wyniki i występy od pierwszego meczu. Ale to nieco łatwiejsze – kontynuował Klopp.

Szkoleniowiec “The Reds” zasugerował również, że Erik ten Hag potrzebuje nieco więcej czasu, by odcisnąć swoje piętno na drużynie: – Teraz nie da się tego porównać, bo są już nieco inne czasy. Ja przyjechałem tu siedem lat temu, a w piłce to naprawdę długo i od tego czasu wiele się zmieniło. To nie jest proste, zdecydowanie nie, zwłaszcza kiedy potrzeba przebudowy – czy jakkolwiek to nazwać – zmienić bardzo dużo rzeczy w drużynie. To nie jest łatwe – zakończył.