🇵🇹 Benfica – Dynamo Kijów 🇺🇦 Typy, kursy (23.08.2022)

We wtorkowy wiecz贸r odb臋dzie si臋 rewan偶owe spotkanie w IV rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrz贸w. W Lizbonie miejscowa Benfica podejmowa膰 b臋dzie Dynamo Kij贸w. Zapraszamy do zapoznania si臋 z zapowiedzi膮 tego starcia.



Benfica – Dynamo Kij贸w zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Pierwsze spotkanie pomi臋dzy tymi zespo艂ami odby艂o si臋 przed tygodniem. W贸wczas w meczu rozgrywanym w 艁odzi lepsza okaza艂a si臋 Benfica, kt贸ra wygra艂a 2:0 i zdecydowanie zbli偶y艂a si臋 do awansu do fazy grupowej Ligi Mistrz贸w. Gole dla trzeciej dru偶yny ubieg艂臋go sezonu ligi portugalskiej zdobywali Gilberto oraz Goncalo Ramos.

Podczas minionego weekendu obie dru偶yny nie rozgrywa艂y 偶adnego spotkania. Mecz Benfiki w lidze portugalskiej zosta艂 prze艂o偶ony, natomiast rozgrywki ligi ukrai艅skiej wci膮偶 nie wystartowa艂y. Wiele wskazuje to, 偶e po wyniku pierwszego spotkania zdecydowanym faworytem do awansu s膮 Or艂y, ale z pewno艣ci膮 nie mo偶na ca艂kowicie przekre艣la膰 szans zespo艂u Tomasza K臋dziory.

Benfica – Dynamo Kij贸w nasze typy

Spodziewamy si臋 wygranej Benfiki i awansu do fazy grupowej Champions League.

Nasze typy Benfica wygra 1. po艂ow臋 i ca艂y mecz 1.83 ZAGRAJ

ZAGRAJ Benfica 1.34 ZAGRAJ

Benfica – Dynamo Kij贸w kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Benfiki, kurs: 1.34

remis, kurs: 5.20

wygrana Dynama, kurs: 9.00

Benfica – Dynamo Kij贸w fakty meczowe

Benfica wygra艂a pierwszy mecz wyjazdowy 2:0

Obie dru偶yny w weekend nie rozgrywa艂y spotkania ligowego

Przegrany tego dwumeczu zagra w fazie grupowej Ligi Europy

Benfica pi臋膰 ostatnich spotka艅

Dynamo Kij贸w – Benfica 0:2

Casa Pia – Benfica 0:1

Midtjylland – Benfica 1:3

Benfica – Arouca 4:0

Benfica – Midtjylland 4:1

Dynamo Kij贸w pi臋膰 ostatnich spotka艅

Dynamo Kij贸w – Benfica 0:2

Sturm Graz – Dynamo Kij贸w 1:2

Dynamo Kij贸w – Sturm Graz 1:0

Fenerbahce – Dynamo Kij贸w 1:2

Dynamo Kij贸w – Fenerbahce 0:0