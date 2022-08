Xavi o Lewandowskim: “Jest wzorem i naturalnym liderem”

W niedzielę Robert Lewandowski rozwiązał worek z bramkami i dwukrotnie trafił do siatki w spotkaniu z Realem Sociedad. Ciepłych słów pod adresem Polaka nie szczędził po meczu Xavi.

W drugiej kolejce Ła Liga FC Barcelona pokonała w wyjazdowym spotkaniu Real Sociedad 4:1. Dwa gole dla drużyny gości zdobył Robert Lewandowski, który tym samym otworzył swój dorobek bramkowy w hiszpańskiej ekstraklasie. O świetnej dyspozycji polskiego napastnika na początku tego sezonu mówią nie tylko kibice, ale również szkoleniowiec “Dumy Katalonii ” – Xavi.

Wzór do naśladowania

– Oprócz tego, co widzą wszyscy, wnosi wiele innych rzeczy. Ma zdolności przywódcze. Mówi nam, co widzi. Jest wzorem, spektakularnym piłkarzem, naturalnym liderem. To zawodnik na teraz, ale również wiążemy z nim przyszłość – powiedział Xavi na łamach “Mundo Deportivo”.

Już w najbliższy weekend Barcelona stanie przed kolejnym wyzwaniem, a Robert Lewandowski otrzyma kolejną szansę, by udowodnić swoją wartość. “Duma Katalonii” zagra w niedzielę na Camp Nou z Realem Valladolid.