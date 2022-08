Dariusz Dziekanowski krytykuje Legię za transfer Carlitosa

Powoli wracająca do czołówki PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa zdecydowała się ponownie sprowadzić na Łazienkowską Carlitosa. Dariusz Dziekanowski uważa, że “Wojskowi” popełnili spory błąd.

By wzmocnić swoją siłę ofensywną Legia Warszawa ponownie zdecydowała się sięgnąć po Carlitosa. Piłkarz reprezentował już barwy warszawskiego klubu w latach 2018-2019, kiedy to rozegrał dla “Wojskowych” 54 spotkania, 21 razy wpisywał się na listę strzelców i dołożył do tego 7 asyst. W Warszawie liczą na kolejną udaną przygodę Hiszpana w stolicy, jednak Dariusz Dziekanowski jest zdania, że Legia nie robi dobrze sięgając po 32-letniego piłkarza.

To przejaw desperacji

— Ubolewam, że Legia szuka ratunku w osobie 32-letniego Carlitosa – piłkarza, który przez ostatnie cztery lata nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w niezbyt mocnych klubach zagranicznych i który pojawił się w Warszawie trzy dni temu. To świadczy o wyjątkowej desperacji tej drużyny, zwłaszcza że ten najlepszy w latach 2017/18 piłkarz Ekstraklasy i trzeci strzelec w sezonie 2018/19 już w 2019 roku był przez Legię niechciany… Co zmieniło się przez te ostatnie trzy lata? — pyta Dziekanowski na łamach Przeglądu Sportowego.

Przypomnijmy, że po zakończeniu swojej pierwszej przygody w Warszawie Carlitos przeniósł się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a następnie trafił do Panathinaikosu. W barwach greckiego klubu Hiszpan grał całkiem sporo i również wpisywał się na listę strzelców, jednak nie czynił tego z taką regularnością, jak podczas gry w Polsce.