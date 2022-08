Ponownie wraca temat Damiana Kądziora w Lechu. Czy sprawa wyjaśni się przed niedzielnym meczem?

Lech Poznań nie odpuszcza transferu Damiana Kądziora. Mistrzowie Polski cały czas liczą na sprowadzenie lidera Piasta Gliwice. Czy temat uda się zamknąć przed niedzielnym starciem przy Bułgarskiej, w którym Kolejorz podejmie właśnie zespół Waldemara Fornalika?

Damian Kądzior trafi do Lecha?

O tym, że Lech Poznań chciałby sprowadzić Damiana Kądziora wiemy od dawna. Klub z Wielkopolski pytał o tego piłkarza nie tylko w przeszłości, ale także kilka razy podczas tego okienka transferowego. Wydawało się, że temat ponownie zostanie zamknięty niepowodzeniem. Okazuje się jednak, że Lech nie powiedział ostatniego słowa.

Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki, Lech wysłał do Gliwic kolejną ofertę za Damiana Kaziora. Opiewa ona na ok. 600 tysięcy euro. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu Poznaniacy mieli proponować ok. 450 tysięcy euro mniej i/lub wymianę za Daniego Ramireza. Obie oferty w Gliwicach zostały odrzucone.

Mecz Lech – Piast już w niedzielę

Co ciekawe, już w najbliższą niedzielę dojdzie do ligowej potyczki pomiędzy Lechem Poznań a Piastem Gliwice. Spotkanie będzie niezwykle ważne, bowiem Kolejorz nie może pozwolić sobie na kolejną stratę ligowych punktów przy Bułgarskiej.

Sytuację skomentował także sam zainteresowany. – Mam nadzieję, że sprawa wyjaśni się do niedzieli. Tak byłoby najlepiej dla wszystkich – powiedział Kądzior, który był gościem ligowego magazynu “GOL” na antenie TVP Sport.

Mecz Lech – Piast rozpocznie się o godzinie 17:30.