Wtorek w Lidze Mistrzów: Były piłkarz Wisły Kraków pogrąża Karabach

Rywalizacja o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów powoli dobiega końca. We wtorek poznaliśmy trzy kolejne drużyny, które zapewniły sobie udział w tegorocznej Champions League. Działo się sporo, a w tym wszystkim nie zabrakło oczywiście polskich akcentów.

Poznaliśmy już trzy z sześciu drużyn, które na drodze eliminacji uzupełnią stawkę uczestników fazy grupowej Ligi Mistrzów. We wtorek awans bez większych problemów przypieczętowała Benfica, natomiast w meczach Crvena Zvezda – Maccabi Haifa oraz Viktoria Pilzno – Karabach nie zabrakło emocji i dramatycznych rozstrzygnięć.

Po wyjazdowym zwycięstwie 2:0 nad Dynamem Kijów, Benfica mogła przystępować do rewanżu u siebie w bardzo optymistycznych nastrojach. Zgodnie z przewidywaniami ukraiński zespół nie był w stanie nawiązać rywalizacji z Portugalczykami również w rewanżu i ostatecznie pożegnał się z Champions League na etapie czwartej rundy eliminacji.

Three goals in 45 minutes gives Benfica a five-goal lead in the Champions League qualifiers.

Safe to say the Eagles have secured Champions League football for the season.pic.twitter.com/vi4GQH61aY

— LuckyBet Nigeria (@LuckybetNG) August 23, 2022