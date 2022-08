Fame MMA 15 – Gdzie oglądać?

Przed nami kolejna gala najpopularniejszej freakowej organizacji – Fame MMA. Czas na piętnaste wydarzenie realizowane przez tę federację. Gdzie można oglądać Fame MMA 15?

Fame MMA 15 – kto wystąpi?

Tym razem walką wieczoru jest starcie pań. Aniela “Lil Masti” Bogusz zmierzy się z Martą “Linkimaster” Linkiewicz. Obie zawodniczki położyli na szali swoje pasy. Zwyciężczyni tego pojedynku zgarnie wszystko i zostanie ogłoszoną królową freak-fightu. Do oktagonu wraca Marcin “Xayoo” Majkut. Zmierzy się z debiutantem, którym jest Mikołaj “Konopskyy” Tylko. Pojedynek odbędzie się w formule K1.

W trakcie gali Fame MMA 15 zobaczymy także walkę na zasadach bokserskich. Mariusz “Sarius” Golling stoczy starcie z Marcinem Wrzoskiem. Poza tym, odbędzie się również rewanże Kacpra Błońskiego z Marcinem Dubielem czy Mateusza Murańskiego i Arka Tańculi.

Fame MMA 15 – gdzie obejrzeć?

Galę Fame MMA tradycyjnie można zakupić za pośrednictwem oficjalnej strony federacji. Ponadto zakup PPV możliwy jest również w Polsat Box Go.

Fame MMA 15 – ile kosztuje PPV?

Na oficjalnej stronie Fame MMA możemy zakupić PPV w dwóch wariantach. Pierwszy z nich za 29,99 zł, gdzie mamy dostęp do transmisji gali przez 48h w jakości 720p. Drugi wariant za 34,99 zł umożliwia nam dostęp do transmisji w jakości 1080p przez 168h po wydarzeniu, a także dostęp do Loży Szyderców.

Z kolei w Polsat Box Go możemy zakupić jednorazowy dostęp za 35 zł.

Typowanie walk Fejm

Z okazji wydarzenia, bukmacher Superbet w ramach swojej Supergame przygotował ofertę, w której możemy wytypować osiem pojedynków najpopularniejszej freakowej federacji i walczyć o nagrody. Na zwycięzcę czeka Jackpot do podziału w postaci 100 000 zł, a także 2 pakiety wyjazdowe do Las Vegas. Łącznie w puli nagród 125 000 PLN w gotówce.

Jak wziąć udział? Zarejestruj się w Superbet –LINK

Wytypuj rezultaty walk TUTAJ

Jeśli uda Ci się poprawnie wytypować osiem pojedynków, a także dwa mecze piłki nożnej możesz zgarnąć nawet 100 000 PLN! Zabawa bez żadnego depozytu, po prostu otwieracie konto i typujecie.