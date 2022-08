Krzysztof Piątek niebawem opuści Herthę. Jest oferta z Turcji

Już od dłuższego czasu wiadomo, że dni Krzysztofa Piątka w Hercie Berlin są raczej policzone. Choć pierwotnie lista zainteresowanych usługami Polaka nie była długa to ostatecznie wydaje się, że napastnik jeszcze w tym oknie transferowym zmieni pracodawcę.

Turecki dziennik “Takvim” donosi, że mocno zdeterminowane, by już niebawem sfinalizować transfer Piątka jest Galatasaray. Klub ze Stambułu aktywnie poszukuje napastnika i wytypował dwóch kandydatów. Jednym z nich jest właśnie Krzysztof Piątek, a drugim Martin Braithwaite z FC Barcelony. Wydaje się jednak, że Duńczyk może nie być w najbliższym czasie zainteresowany opuszczeniem Katalonii. W ten sposób na cel numer jeden Galatasaray wyrasta polski napastnik.

Ostatnia szansa Piątka

Byłoby to z pewnością niezłe rozwiązanie trudnej sytuacji Krzysztofa Piątka. W Berlinie nie wiążą już z Polakiem żadnych nadziei i pozostają zdeterminowani, by jak najszybciej sprzedać polskiego napastnika. Piątek miał okazję w ubiegłym sezonie zapracować na transfer do Fiorentiny, jednak podczas wypożyczenia do Włoch nie zdołał przekonać do siebie władz klubu z Florencji.

Zainteresowanych sprowadzeniem Polaka jest naprawdę niewielu. Niedawno mówiło się, że transfer Piątka rozważyć może nawet Borussia Dortmund, ale na rozważaniach cała sprawa się zatrzymała Teraz wydaje się, że Galatasaray może być ostatnią szansą polskiego napastnika na to, by jeszcze w obecnym oknie transferowym zmienić klubowe barwy.