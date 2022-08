Wieczysta przegrywa pierwszy mecz w III lidze i sięga po piłkarza z przeszłością w Ekstraklasie

Początek przygody Wieczystej Kraków w trzeciej lidze nie wygląda tak, jak mogli spodziewać się tego kibice. Po czterech kolejkach zespół Franciszka Smudy plasuje się na piątym miejscu w rozgrywkach, a niedawno przypomniał sobie nawet smak porażki.

Wieczysta przyzwyczaiła nas do tego, że z łatwością ogrywa kolejnych rywali w niższych klasach rozgrywkowych i pewnie kroczy od awansu do awansu. W trzeciej lidze sprawa może jedna nie być taka prosta, bowiem promocję do II ligi uzyska tylko jeden zespół z Krakowa przekonał się już, że tym razem zwycięstwa nad rywalami mogą nie przychodzić tak łatwo. W związku z tym Wieczysta zdecydowała się sięgnąć po posiłki.

Wieczysta się zbroi

W kadrze Wieczystej znajdują się już obecnie takie nazwiska jak: Radosław Majewski, Sławomir Peszko, Błażej Augustyn czy Thibaut Moulin. W ostatnim czasie klub zdecydował się także na wypożyczenie Daniela Hoyo-Kowalskiego z Wisły Kraków, a sporo mówiło się o potencjalnym zainteresowaniu Igorem Angulo.

Blisko przenosin do Wieczystej wydaje się także być Adam Radwański, czyli piłkarz Termaliki Bruk-Bet Nieciecza, który ma na swoim koncie 26 spotkań w Ekstraklasie. W tym sezonie Radwański wciąż pozostaje podstawowym piłkarzem ekipy z Niecieczy, jednak niewykluczone, że wkrótce się to zmieni i piłkarz przeniesie się do Wieczystej.