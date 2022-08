Mickey van der Hart piłkarzem FC Emmen

Dobrze znany z występów w Lechu Poznań Mickey van der Hart znalazł nowy klub. Jest nim FC Emmen, które obecnie zajmuje dziewiątą lokatę w holenderskiej Eredivisie.

Mickey van der Hart trafił do Lecha Poznań w 2019 roku i występował w barwach Kolejorza przez trzy sezony. W sumie Holender wystąpił w 65 meczach PKO Ekstraklasy oraz 8 spotkaniach Fortuna Pucharu Polski. Jego dorobek z pewnością byłby bardziej pokaźny, gdyby nie dwie dłuższe kontuzje – pierwszej nabawił się w czerwcu 2020 roku, a drugiej we wrześniu 2021 roku. W minionym sezonie 28-latek świętował z Lechem mistrzostwo Polski.

Teraz nowym klubem van der Harta będzie FC Emmen, do którego bramkarz trafił na zasadzie wolnego transferu. Kontrakt został podpisany do końca obecnego sezonu. Dla van der Harta to powrót do Holandii. Przed transferem do Lecha, golkiper występował w Ajaksie, Go Ahead Eagles oraz PEC Zwolle.

Po trzech rozegranych spotkaniach Eredivisie FC Emmen zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli. Już w najbliższy weekend zespół z północno-wschodniej Holandii czeka starcie z Feyenoordem.