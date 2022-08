Jan Urban: “W Polsce można trenerowi skutecznie wybić piłkę z głowy”

Od zwolnienia Jana Urbana z Górnika Zabrze minęły już ponad dwa miesiące. Po tym czasie głos na temat całej sytuacji zabrał sam szkoleniowiec, który odniósł się także do postawy Lukasa Podolskiego.

Przypomnijmy, że Jan Urban został zwolniony z Górnika Zabrze w połowie czerwca, już po tym, gdy rozpoczął przygotowania z drużyną do nowego sezonu. Od tamtego czasu doświadczony trener nie zabierał głosu na temat całej sytuacji. Do dzisiaj, gdy ukazał się wywiad z Urbanem w Przeglądzie Sportowym.

– W Polsce można trenerowi skutecznie wybić piłkę z głowy. Przykre, szczególnie że w Zabrzu czułem się jak u siebie, bo przecież z Górnikiem spędziłem wiele lat jako piłkarz i sporo osiągnąłem, a na koniec dostałem kopniaka. To przykra sytuacja, ale nie będę teraz chodził, płakał i się skarżył. Dotąd niewiele wypowiadałem się w mediach w tej kwestii, decyzję podjęły osoby, które widziały inny kierunek rozwoju dla Górnika. To jest całkowicie normalne w piłce. Nienormalne było tylko to, że zwolniono mnie tuż po rozpoczęciu przygotowań do sezonu – przyznał 60-latek.

Urban odniósł się także do postawy Lukasa Podolskiego. Gwiazdor Górnika Zabrze swego czasu wspominał o tym, że jest zaskoczony poruszeniem w mediach, które nastąpiło po nieoczekiwanej zmianie trenera.

– Dobrze nam się współpracowało z Łukaszem, dużo i często rozmawialiśmy. Jednak Łukasz opowiedział się po drugiej stronie, mówiąc, że nie chciałby kolejnemu prezesowi tłumaczyć swojej koncepcji na pobyt w Górniku. Nie bardzo rozumiem, co i dlaczego piłkarz miałby tłumaczyć szefowi klubu, skoro ma podpisany kontrakt – rozpoczął ten temat Urban.

– Łukasz powiedział, że dziwi go to całe poruszenie, które nastąpiło po moim zwolnieniu, bo takie rzeczy dzieją się na całym świecie. Zgoda, ale są zwolnienia normalne, nienormalne i zaskakujące. To moje do normalnych nie należało. Ciekawe, jak on by się czuł, gdyby w taki sposób został potraktowany w Köln. Niech gra w piłkę, zamiast pouczać innych, starszych od siebie. Żalu nie czuję, ale nie przejdę nad tym do porządku dziennego, ponieważ na razie to ja coś zrobiłem dla Górnika i zapisałem się w historii tego klubu, a on dopiero na to pracuje – zakończył Urban.

W obecnym sezonie Ekstraklasy Górnik zajmuje 10. miejsce mając na koncie siedem oczek. W najbliższy weekend zagra z Jagiellonią Białystok.