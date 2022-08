Freiburg – Bochum 🇩🇪 Typy, kursy (26.08.2022)

Freiburg dobrze rozpocz─ů┼é nowy sezon. Ekipa Christiana Streicha uleg┼éa do tej pory tylko Borussii Dortmund, a w najbli┼╝szy pi─ůtek zmierzy si─Ö z czerwon─ů latarni─ů ligi ÔÇö Bochum.┬á

Freiburg – Bochum zapowied┼║ (pi─ůtek, 20:30)

Ekipa Freiburg zasygnalizowa┼éa swoj─ů dobr─ů dyspozycj─Ö ju┼╝ w pierwszym meczu sezonu, kiedy na wyje┼║dzie rozbi┼éa Augsburg a┼╝ 4:0. W drugim meczu wygl─ůda┼éo to nieco gorzej, ale i rywal by┼é z wy┼╝szej p├│┼éki. Borussia Dortmund poradzi┼éa sobie z zespo┼éem trenera Streicha i wygra┼éa 3:1. Freiburg szybko wr├│ci┼é jednak na zwyci─Ösk─ů ┼Ťcie┼╝k─Ö i ju┼╝ w kolejnym meczu pokona┼é 1:0 VFB Stuttgart. Teraz pojawia si─Ö szansa, by dopisa─ç do swojego konta kolejne trzy punkty.

Freiburg zmierzy si─Ö bowiem na w┼éasnym stadionie z Bochum, kt├│re zalicza bardzo bolesne zderzenie z rzeczywisto┼Ťci─ů. Klub Jacka G├│ralskiego najpierw uleg┼é 1:2 Mainz, nast─Öpnie przegra┼é 2:3 z Hoffenheim, a w trzecim meczu dozna┼é, wr─Öcz kompromituj─ůcej pora┼╝ki, z Bayernem. Bawarczycy rozbili Bochum a┼╝ 7:0 i sprawili, ┼╝e go┼Ťcie pi─ůtkowego spotkania wyl─ůdowali na ostatnim miejscu w tabeli.

Freiburg – Bochum nasze typy

Spodziewamy si─Ö do┼Ť─ç g┼éadkiego zwyci─Östwa gospodarzy.

Freiburg – Bochum kursy bukmacher├│w

Bukmacher Superbet przygotowa┼é na to spotkanie nast─Öpuj─ůce kursy:

wygrana Freiburga, kurs: 1.47

remis, kurs: 4.75

wygrana Bochum, kurs: 6.50

Freiburg – Bochum fakty meczowe

Bochum przegrało wszystkie dotychczasowe mecze w lidze

Go┼Ťcie stracili w nich ┼é─ůcznie 12 bramek

Freiburg traci do tej pory ┼Ťrednio jedn─ů bramk─Ö na mecz

Freiburg – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Stuttgart – Freiburg 0:1

Freiburg – Borussia Dortmund 1:3

Augsburg – Freiburg 0:4

Kaiserslautern – Freiburg 1:2 (1:1)

Strasbourg – Freiburg 3:3

Bochum – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Bochum – Bayern 0:7

Hoffenheim – Bochum 3:2

Bochum – Mainz 1:2

Viktoria Berlin – Bochum 0:3

Bochum – Antalyaspor 6:2

