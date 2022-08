Wylosowano grupy Ligi Europy! Arsenal zagra z PSV, a Manchester United z Realem Sociedad

W piątkowe południe poznaliśmy skład poszczególnych grup w Lidze Europy. Tym samym wiemy także, jakie drużyny zawitają do Krakowa, gdzie swoje mecze będzie rozgrywać Dynamo Kijów.

Hitowo zapowiadają się starcia w grupach A, C oraz E, gdzie dojdzie do meczów Arsenalu z PSV, Romy z Betisem oraz Manchesteru United z Realem Sociedad. Do Krakowa na mecze z Dynamem przyjedzie między innymi francuskie Rennes. Przeciwko włoskiemu Lazio będzie mógł zmierzyć się Sebastian Szymański i jego Feyenoord.

Grupa A:

Arsenal

PSV Eindhoven

Bodo/Glimt

FC Zurich

Grupa B:

Dynamo Kijów

Rennes

Fenerbahce

AEK Larnaka

Grupa C:

AS Roma

Łudogorec Razgrad

Real Betis

HJK Helsinki

Grupa D:

Braga

FF Malmo

Union Berlin

Union Saint-Gilloise

Grupa E:

Manchester United

Real Sociedad

Sheriff Tyraspol

Omonia Nikozja

Grupa F:

Lazio

Feyenoord

Midtjylland

Sturm Graz

Grupa G:

Olympiacos Pireus

Karabach Agdam

Freiburg

Nantes

Grupa H: