Lech Poznań poznał rywali w grupie Ligi Konferencji. Kolejorz zagra z Villarrealem!

Poznaliśmy rywali Lecha Poznań w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Mistrzowie Polski zmierzą się między innymi z półfinalistą poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, Villarrealem. Oprócz Żółtej Łodzi Podwodnej rywalami Lecha będą Austria Wiedeń oraz Hapoel Beer-Sheva.

Przypomnjimy, że Lech Poznań był losowany z czwartego koszyka, stąd można było sobie wyobrazić bardzo trudną grupę dla mistrzów Polski. Ostatecznie Kolejorz trafia do zestawienia, w którym z pewnością ma szanse, by skutecznie powalczyć o awans. Najtrudniej zapowiadają się starcia ze wspominanym wcześniej Villarrealem – podopieczni Unai’a Emery’ego z pewnością należą także do grona faworytów całej Ligi Konferencji.

Grupa A:

Basaksehir

Fiorentina

Hearts

RFS

Grupa B:

West Ham

FCSB

Anderlecht

Silkeborg

Grupa C:

Villarreal

Hapoel Beer-Sheva

Austria Wiedeń

Lech Poznań

Grupa D:

Partizan

FC Koeln

Nice

Slovacko

Grupa E:

AZ Alkmaar

Apollon Limassol

Vaduz

Dnipro-1

Grupa F:

Gent

Molde

Shamrock Rovers

Djurgarden

Grupa G:

Slavia Praga

CFR Cluj

Sivasspor

Ballkani

Grupa H: