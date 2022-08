Ruch Chorzów – Bruk-Bet 🇵🇱 Typy, kursy (27.08.2022)

W sobot臋 b臋dziemy 艣wiadkami bardzo ciekawego spotkania w Fortuna 1. Lidze. Ruch Chorz贸w, kt贸ry bardzo d艂ugo pozostawa艂 niepokonany, zmierzy si臋 na w艂asnym terenie z czwart膮 w tabeli Termalic膮.聽

Ruch Chorz贸w – Bruk-Bet zapowied藕 (sobota, 17:30)

Ruch Chorz贸w zaliczy艂 naprawd臋 imponuj膮ce wej艣cie na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Do si贸dmej kolejki chorzowianie pozostawali jedyn膮 niepokonan膮 dru偶yn膮 w stawce i plasowali si臋 w 艣cis艂ej czo艂贸wce tabeli. Ostatnie trzy spotkania to jednak trzy kolejne mecze bez zwyci臋stwa. Mo偶e by膰 to lekko niepokoj膮ce dla kibic贸w Ruchu, bowiem trudno powiedzie膰 jak szybko “Niebiescy” zdo艂aj膮 wr贸ci膰 na zwyci臋sk膮 艣cie偶k臋.

W sobotnim meczu mo偶e by膰 o to bardzo trudno, bowiem Termalica, podobnie jak Ruch, r贸wnie偶 ma na swoim koncie zaledwie jedn膮 pora偶k臋 w tym sezonie. Niecieczanie zapisali tak偶e na swoim koncie o jedno zwyci臋stwo wi臋cej ni偶 chorzowianie i mo偶na si臋 spodziewa膰, 偶e b臋d膮 dla gospodarzy r贸wnorz臋dnym rywalem. Kto wyjdzie zwyci臋sko z tego zaci臋tego pojedynku?

Ruch Chorz贸w – Bruk-Bet nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e po wyr贸wnanym spotkaniu g贸r膮 b臋dzie Ruch lub mecz zako艅czy si臋 remisem.

Nasze typy Ruch Chorz贸w 3.20 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1.75 Zagraj

Ruch Chorz贸w – Bruk-Bet kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Ruchu, kurs: 3.20

remis, kurs: 3.20

wygrana Bruk-Betu, kurs: 2.20

Ruch Chorz贸w – Bruk-Bet fakty meczowe

Ruch nie wygra艂 偶adnego z trzech ostatnich spotka艅

Ruch wygra艂 trzy spotkania w tym sezonie, natomiast Bruk-Bet 鈥 cztery

Po raz ostatni Ruch przegra艂 u siebie w meczu o stawk臋 w kwietniu 2022 roku

Ruch Chorz贸w – pi臋膰 ostatnich spotka艅

艁KS – Ruch Chorz贸w 2:0

Ruch Chorz贸w – Chojniczanka 1:1

Ruch Chorz贸w – G贸rnik 艁臋czna 1:1

Stal Rzesz贸w – Ruch Chorz贸w 2:3

Ruch Chorz贸w – Puszcza Niepo艂omice 2:0

Bruk-Bet – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bruk-Bet – Stal Rzesz贸w 2:1

Puszcza Niepo艂omice – Bruk-Bet 0:0

Bruk-Bet – Chrobry G艂og贸w 3:1

Skra Cz臋stochowa – Bruk-Bet 0:2

Bruk-Bet – GKS Tychy 0:2

