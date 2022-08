Mateusz Żukowski trafi do Lecha Poznań

Lech Poznań planuje dokonać kilku transferów w ostatnich dniach obecnego okienka. Jednym z nowych graczy Kolejorza ma zostać Mateusz Żukowski, który trafi na Bułgarską ze szkockiego Rangers.

Mateusz Żukowski opuszczał PKO Ekstraklasę zimą bieżącego roku – wówczas prawy obrońca zamienił Lechię Gdańsk na Rangers, jednak Polak zupełnie nie zwojował ligi szkockiej. Przez pół roku, 20-latek rozegrał tylko jeden mecz w Pucharze Ligi.

Według informacji Dawida Dobrasza z portalu Meczyki, Żukowski dołączy do Lecha Poznań. Mistrzowie Polski wypożyczą piłkarza z opcją wykupu. Prawy defensor miał być obecny przy Bułgarskiej już podczas niedzielnego meczu z Piastem Gliwice.

Żukowski będzie rywalizował o miejsce na prawej stronie obrony z Joelem Pereirą oraz Alanem Czerwińskim. Co istotne, ten drugi obecnie jest kontuzjowany i będzie pauzować co najmniej przez miesiąc. Tymczasem Lecha do połowy listopada czeka aż osiemnaście lub dziewiętnaście meczów.