Pierre-Emerick Aubameyang napadnięty we własnym domu

Jak informuje hiszpański El Pais, Pierre-Emerick Aubameyang został napadnięty we własnym domu. Do zdarzenia doszło w miejscowości Castelldefels, blisko Barcelony.

Miejscowa policja podała, że przynajmniej czterech włamywaczy dostało się do domu piłkarza Barcelony. Napastnicy mieli przy sobie broń palną, a także inne narzędzia, które miały służyć do zastraszenia gabońskiego piłkarza. Sam zainteresowany został uderzony metalowym prętem. Cała dramatyczna sytuacja miała miejsce na oczach żony i dzieci piłkarza. To na szczęście wszystkie krzywdy wyrządzone Gabończykowi i jego rodzinie. Napastnicy byli przede wszystkim zainteresowani okradzeniem domu gracza. Policja zabezpieczyła otwarty sejf, z którego zniknęły wszystkie kosztowności.

Pierre-Emerick Aubameyang to kolejny znany piłkarz, który padł ofiarą złodziei. W większości przypadków włamywacze plądrują mieszkania lub domy graczy pod ich nieobecność. Takie zdarzenia, gdy dochodzi do kradzieży w obecności domowników to rzadkość. Niestety, coraz głośniej mówi się o bezpieczeństwie graczy Dumy Katalonii. Przypomnijmy, że kilka dni temu ofiarą kradzieży zegarka został Robert Lewandowski, który zatrzymał się przed bramą ośrodka treningowego, by rozdać autografy i zrobić sobie zdjęcia z kibicami.

Gabończyk wczorajsze spotkanie Barcelony z Realem Valladolid przesiedział na ławce rezerwowych. Po spotkaniu wrócił do swojego domu i tam miały miejsce te nieprzyjemne wydarzenia.