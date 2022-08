Krzysztof Piątek przeniesie się do Danii?!

Rożne kierunki były rozpatrywane w kontekście polskiego napastnika. Teraz jednak gruchnęła informacja, że Krzysztof Piątek może trafić do ligi duńskiej. Bardzo mocno zainteresowanym transferem jest mistrz kraju – FC Kopenhaga. Atutem Duńczyków z pewnością jest fakt gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Rok 2022 rozpoczął się bardzo dobrze dla polskiego napastnika. Trafił na wypożyczenie do Fiorentiny, gdzie początkowo strzelał gole. Jednak im dalej w las, tym było gorzej. W końcówce sezonu pierwszy skład należał do Arthura Cabrala. Dodatkowo latem trafił do Florencji Luka Jović i drzwi Artemio Franchi były zamknięte dla Polaka. Krzysztof Piątek wrócił zatem do Herthy Berlin. Szkopuł w tym, że Niemcy chcieli i chcą się pozbyć polskiego napastnika. Wszystko przez ogromne koszty, jakie generuje “Pjona”. Te są kompletnie niewspółmierne do korzyści z jego pobytu na boisku.

Teraz duński dziennik B.T. informuje, że Krzysztof Piątek znalazł się na pierwszym miejscu transferowych celów FC Kopenhagi. Kłopotem mogą być oczywiście zarobki Polaka, które na poziomie bundesligowego klubu nie należą do niskich, a co dopiero w przypadku Danii. Możliwa jest jednak opcja wypożyczenia do mistrza Superligi. W tym momencie wydaje się, że to najbardziej prawdopodobna opcja.

Stolica Danii byłaby atrakcyjnym – w tym momencie – kierunkiem dla Polaka. Mógłby w spokoju przygotować się do mistrzostw świata, dzięki regularnej grze. Dodatkowym magnesem są występy w Lidze Mistrzów. FC Kopenhaga trafiła do niezwykle atrakcyjnej sportowo grupy – Manchester City, Borussia Dortmund i Sevilla. Jeśli Krzysztof Piątek trafi do Danii, wówczas będzie kolegą klubowym Kamila Grabary. Polski golkiper jednak w tym momencie leczy kontuzje, a jego miejsce zajmuje sprowadzony awaryjnie Mathew Ryan.