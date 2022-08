Edinson Cavani trafi do LaLiga

Od kilku tygodni bezrobotny. Teraz jednak znowu wchodzi do gry Edinson Cavani lada moment zostanie piłkarzem Valencii. To znaczy, że liczba jakościowych napastników w LaLiga stale rośnie.

Oczywistym jest, że transfer Urugwajczyka nijak nie może się równać z transferem Roberta Lewandowskiego. Śmiało można jednak nazwać to jednym z ciekawszych ruchów okienka w Hiszpanii. Edinson Cavani, mimo zaawansowanego wieku – 37 lat na karku – to nadal wielka marka wśród napastników. Wraz z końcem czerwca odszedł z Manchesteru United, w którym wygasł jego dotychczasowy kontrakt. Wiele mówiło się o potencjalnym transferze do Villarrealu. Jednak Urugwajczyk trafi do innego klubu z Comunidad Valenciana.

Los Ches przejmują wiekowego, ale uznanego snajpera. Miniony sezon jednak nie może uznać za udany. Rozegrał łącznie 910 minut w barwach Manchesteru United i strzelił dwa gole. Więcej czasu spędził u klubowych lekarzy, aniżeli na boisku. Przypomnijmy, że wcześniej reprezentował barwy PSG, Napoli oraz Palermo. Na włoskich i francuskich boiskach zapisał się złotymi zgłoskami przekraczając barierę 100 goli w Serie A oraz Ligue1. Teraz idzie na podbój czwartej z pięciu najmocniejszych lig.

Na debiut będzie trzeba trochę poczekać. Dzisiaj wieczorem Valencia zmierzy się z Atletico Madryt. Jednak póki Edinson Cavani nie jest graczem Nietoperzy, póty nie może być zarejestrowany do gry. Formalnie zatem pierwsza okazja może być dopiero w niedzielę, gdy Valencia zagra z Getafe na Mestalla.