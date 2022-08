Manchester United rozbija bank na kolejnego piłkarza Ajaxu. 100 milionów euro za Brazylijczyka!

To będzie rekordowy transfer w historii Ajaxu, ale także całej Eredivisie. Przed chwilą klub z Amsterdamu zarobił gigantyczne pieniądza na Lisandro Martinezie. Teraz Antony podąży jego ścieżką i trafi na Old Trafford. Manchester United wyłoży około 100 milionów euro!

Angielski klub już wyciągnął z Amsterdamu Lisandro Martineza. Mówi się, że zapłacił za niego około 60 milionów euro. Argentyńczyk stał się tym samym trzecim najdrożej sprzedanym graczem w historii klubu. Póki co na pierwszych dwóch miejscach są wychowankowie – Frenkie De Jong i Matthijs de Ligt. Teraz jednak wydaje się, że wszyscy spadną o jedno miejsce w dół. Antony bardzo chce trafić na Old Trafford. Erik ten Hag przed chwilą miał okazje z nim pracować w Amsterdamie i dobrze zna możliwości Brazylijczyka.

22-latek trafił do Holandii dwa lata temu za niecałe 16 milionów euro. Tyle wtedy Ajax zapłacił Sao Paulo za jego transfer. Teraz dostanie ponad sześć razy tyle. Z jednej strony to bardzo wysoka kwota transferu, a z drugiej mówimy o wciąż młodym skrzydłowym, który przynosi liczby i gra niezwykle efektownie. W tym sezonie strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty w trzech meczach. Ponadto od kilku miesięcy jest etatowym reprezentantem Brazylii. W tym momencie wydaje się pewniakiem do wyjazdu na katarski mundial.

Gorący koniec okienka

Manchester United tym ruchem chce zamknąć letnie okienko transferowe, w którym wydał już ponad 140 milionów euro. Swoje kosztował Lisandro Martinez, ale na Old Trafford przyszli jeszcze Casemiro(70 milionów) czy Tyrell Malacia z Feyenoordu(15 milionów).

Ajax z kolei na szybko szuka następcy dla Brazylijczyka. Mówi się, że może być powrót do Amsterdamu Hakima Ziyecha. Marokańczyk występował w Ajaksie w latach 2016-2020, skąd trafił do Chelsea. Tam jednak jego pobyt nie można zaliczyć do udanych.