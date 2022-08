Fulham – Brighton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Typy, kursy (30.08.2022)

Na kolejne emocje zwi膮zane z Premier League nie musimy zbyt d艂ugo czeka膰. Ju偶 we wtorek聽startuje pi膮ta kolejka angielskiej ekstraklasy. W jednym z pierwszych spotka艅 Fulham podejmie na w艂asnym stadionie Brighton.聽

Fulham – Brighton zapowied藕 (wtorek, 20:30)

Fulham ma za sob膮 ca艂kiem niez艂y start po awansie do Premier League. Beniaminek rozpocz膮艂 kampani臋 od trzech spotka艅 bez pora偶ki i dopiero w weekendowym starciu z Arsenalem, zesp贸艂 z Londynu musia艂 uzna膰 wy偶szo艣膰 derbowego rywala. Nie zmienia to jednak faktu, 偶e Fulham potrafi艂o sprawi膰 sporo problem贸w zar贸wno Liverpoolowi, jak i Arsenalowi i p贸ki co radz膮 sobie najlepiej ze wszystkich beniamink贸w Premier League.

Wszystko wskazuje na to, 偶e we wtorek czeka ich kolejne trudne wyzwanie. Londy艅czykom przyjdzie si臋 bowiem zmierzy膰 z zespo艂em z Brighton, kt贸ry po czterech kolejkach ca艂y czas pozostaje niepokonany. Punkty “Mewom” urwa膰 zdo艂a艂o tylko Newcastle. Czy zesp贸艂 Grahama Pottera potknie si臋 po raz pierwszy?

Fulham – Brighton nasze typy

Nie zdziwimy si臋 je艣li Fulham zdo艂a powalczy膰 o remis.

Nasze typy Remis 3.30 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 2.0 Zagraj

Fulham – Brighton kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Fulham, kurs: 3.25

remis, kurs: 3.30

wygrana Brughton, kurs: 2.30

Fulham – Brighton fakty meczowe

Brighton nie przegra艂o w tym sezonie ani jednego meczu

W ka偶dym z dw贸ch domowych mecz贸w w tym sezonie Fulham traci艂o przynajmniej dwa gole

W trzech ostatnich meczach wyjazdowych Brighton straci艂o tylko jedn膮 bramk臋

Fulham – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arsenal – Fulham 2:1

Crawley – Fulham 2:0

Fulham – Brentford 3:2

Wolves – Fulham 0:0

Fulham – Liverpool 2:2

Brighton – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Brighton – Leeds 1:0

Forest Green – Brighton 0:3

West Ham – Brighton 0:2

Brighton – Newcastle 0:0

Manchester United – Brighton 1:2