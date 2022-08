Franciszek Smuda przestał być trenerem Wieczystej!

Słaby początek nowego sezonu i szybki finał pracy. Franciszek Smuda nie jest już szkoleniowcem Wieczystej Kraków. Wczoraj klub ogłosił komunikat, w którym poinformował o rozstaniu z trenerem.

Wieczysta Kraków w minionych rozgrywkach wywalczyła przepustkę do III ligi. Tutaj z miejsca została faworytem rozgrywek. Jednak krakowski klub nie ma łatwo i po pięciu kolejkach jest na siódmym miejscu. Po drodze zdążył już dwukrotnie zremisować oraz przegrać. Mowa o podziałach punktów z Podlasiem Biała Podlaska oraz Stalą Stalowa Wola. Po drodze doznali porażki w Radzyniu Podlaskim z miejscowymi Orlętami. Jednak to wspomniany remis ze “Stalówką” przelał czarę goryczy.

– Informujemy, że dzisiaj za porozumieniem stron kontrakt z Wieczystą rozwiązał trener Franciszek Smuda. Dziękujemy za dotychczasowy wkład w wyniki pierwszej drużyny. Trener Smuda objął “żółto-czarnych” w lipcu 2021 roku. Wywalczył z drużyną awans do III ligi oraz zdobył Małopolski Puchar Polski. W rozpoczętym sezonie w III lidze wygrał dwa mecze, poniósł jedną porażkę oraz zanotował dwa remisy. Nazwisko nowego trenera poznamy wkrótce. Do tego czasu drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent trenera Smudy – Rafał Jędrszczyk – czytamy w poniedziałkowym komunikacie klubu.

Jak informuje Janekx89 na Twitterze, wszystko wskazuje na to, że zespół przejmie Maciej Musiał. To obecnie szkoleniowiec drugoligowej Garbarni Kraków. Jeszcze nie wiadomo czy to się stanie przed najbliższym meczem Wieczystej. W weekend bowiem krakowian czeka wyjazowy mecz z Lublinianką na Arenie Lublin.