Liverpool – Newcastle. Typy, kursy (31.08.2022)

Ciekawe spotkanie w piątej kolejce Premier League na Anfield. Liverpool po trzech nieudanych meczach, w końcu się przełamał. Rozbili Bournemouth aż 9:0. Teraz jednak naprzeciw nich wyskoczy Newcastle, które jeszcze nie przegrało. Specjalną promocję na ten mecz przygotował bukmacher Superbet, który gwarantuje atrakcyjną ofertę dla nowych użytkowników.

Liverpool – Newcastle zapowiedź (środa, 21:00)

The Reds nie mogli wygrać w pierwszych trzech meczach ligowych sezonu. Remisy z Fulham i Crystal Palace – oraz czerwona kartka Darwina Nuneza – a także porażka na Old Trafford. Nikogo taki scenariusz nie zadawalał. Tym bardziej że czołówka i najwięksi rywale swoje mecze głównie wygrywali. Jednak w miniony weekend miarka się przebrała i ekipa Juergena Kloppa zrehabilitowała się z nawiązką. Co prawda za 9:0 z Bournemouth więcej niż trzy punkty nie ma, ale taki wynik robi wrażenie. Gwiazdą meczu był Roberto Firmino, który przez 70 minut na boisku strzelił dwa gole i dorzucił aż trzy asysty!

Newcastle to jeden z niepokonanych zespołów w lidze. Wygrana z Nottingham na inauguracje, a potem trzy remisy. Zwłaszcza ten z Manchesterem City zrobił wrażenie. Przed meczem pewnie wzięliby w ciemno taki wynik. Jednak z perspektywy spotkania mają czego żałować. Prowadzili już 3:1, a skończyło się 3:3. To pokazało jednak, jakim potencjałem dysponuje ekipa Eddiego Howe’a. Teraz jednak zadanie jeszcze trudniejsze, gdyż czeka ich wyjazdowe starcie na Anfield. Czy uda im się to powtórzyć? Śmiemy wątpić.

Liverpool – Newcastle nasze typy

Stawiamy na zwycięstwo gospodarzy, którzy przełamali się w ostatni weekend.

Liverpool – Newcastle kursy bukmacherów

Liverpool – Newcastle fakty meczowe

Spotkanie 9. z 7. drużyną Premier League. Obie ekipy dzieli punkt: 5 do 6 na korzyść gości

Liverpool po trzech meczach bez wygranej, w weekend rozbił Bournemouth 9:0

Newcastle jeszcze bez porażki i z bilansem: 1 wygrana oraz trzy remisy. Wśród nich m.in. podział punktów z Manchesterem City

W ubiegłym sezonie na Anfield było 3:1 dla Liverpoolu

Liverpool pięć ostatnich spotkań

Liverpool – Bournemouth 9:0

Manchester United – Liverpool 2:1

Liverpool – Crystal Palace 1:1

Fulham – Liverpool 2:2

Liverpool – Strasbourg 0:3

Newcastle pięć ostatnich spotkań

Wolves – Newcastle 1:1

Tranmere – Newcastle 1:2

Newcastle – Manchester City 3:3

Brighton – Newcastle 0:0

Newcastle – Nottingham 2:0