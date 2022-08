Puchar Polski: Jedenaście meczów I rundy we wtorkowe popołudnie i wieczór

Kilka tygodni temu runda wstępna rozpoczęła rozgrywki na szczeblu centralnym. Teraz jednak Puchar Polski rusza na dobre. Już dzisiaj pierwsze spotkania I rundy. Jedenaście gier, które wyłonią pierwsze ekipy w 1/16 finału.

Na start spotkanie Legia II Warszawa – Wisła Kraków. Mecz odbędzie się w Legia Training Center, ale nie obejrzą go kibice. Tzn. obejrzą go tylko wybrani przez klub, bowiem spotkanie odbędzie się z ograniczoną publicznością. To “ze względów bezpieczeństwa”, cokolwiek taka decyzja oznacza. Później do gry wejdzie wiele innych klubów z niższych lig. Trzecioligowcy z Zielonej Góry, Stalowej Woli, Radomska, Bielska-Białej, Gdyni czy Wikielca. Warto dodać, że dojdzie także do spotkania czwartoligowca. Start Jełowa jeszcze w ubiegłym sezonie grał w opolskiej okręgówce(!), ale awansował na poziom wojewódzki. W ich przypadku mowa o starciu z Zagłębiem Lubin.

Najciekawiej zapowiadają się dwa wieczorne spotkania. Stal Rzeszów zagra z Koroną Kielce, zaś Bruk-Bet Termalica Nieciecza z Legią Warszawa. W pierwszym przypadku mowa o zderzeniu dwóch kompletnie różnych stylów gry. Stal Daniela Myśliwca gra futbol przyjemny dla oka, czego nie można powiedzieć o ekipie Leszka Ojrzyńskiego. Jednak to koroniarze są w Ekstraklasie i oni będą faworytem nad Wisłokiem.

Na koniec Legia w Niecieczy, czyli walka o przerwanie czarnej serii. Cztery wizyty i zaledwie jeden remis oraz jeden punkt warszawian. Teraz albo wygrają i się przełamią, albo zakończą szybko rywalizacje w Pucharze Polski.

Tylko dwa dzisiejsze spotkania będzie można obejrzeć w telewizji. Na youtubowym kanale Łączy nas Piłka transmisja spotkania Legia II Warszawa – Wisła Kraków. Wieczorem o 20:30 Polsat Sport pokaże starcie z Niecieczy.