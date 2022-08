Zaskakujący transfer Górnika Zabrze. Kanji Okunuki nowym transferem

Górnik Zabrze przeprowadził transfer z Japonii. Nowym piłkarzem drużyny 14-krotnego mistrza Polski został Kanji Okunuki.

Transfer ogłoszony został w środowy poranek. Kanji Okunuki to ofensywny piłkarz z Japonii, który jak na razie występował tylko w rodzimej lidze w zespole Omiya Ardija, którego jest wychowankiem. Podczas ubiegłego sezonu J2 League strzelił jednego gola w dziewiętnastu spotkaniach. W sumie, dla swojego dotychczasowego klubu piłkarz zdobył czternaście trafień.

Okunuki dołączył do Górnika Zabrze na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2022/23. Górnik ma posiadać opcję wykupu 23-latka, jednak kwota za jaką mogłoby dojść do tej operacji nie została ujawniona.

W najbliższy weekend Górnik Zabrze zagra na wyjeździe z Wisłą Płock.