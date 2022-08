Zagłębie Lubin poznało rywala w młodzieżowej Lidze Mistrzów

Nie tylko Lech Poznań pozostał wśród polskich klubów w europejskich pucharach. Dzisiaj młodzi piłkarze Zagłębia Lubin poznali swojego pierwszego rywala w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Mistrz Centralnej Ligi Juniorów trafił na Ruch Lwów.

Mistrz Ukrainy juniorów będzie pierwszym rywalem i wydaje się, że oba spotkania odbędą się w Polsce. Zagłębie Lubin 14 września powinno zagrać na wyjeździe, a dopiero 5 października u siebie. Jednak ze względu na obecną sytuacje na Ukrainie, spotkania za wschodnią granicą z pewnością nie będzie. Rewanż odbędzie się na głównej płycie stadionu Miedziowych. Jeśli uda się pokonać ukraiński zespół, wówczas Zagłębie Lubin spotka się w II rundzie z kimś z pary Csikszereda (Rumunia) – Galatasaray.

Przypomnijmy, że w UEFA Youth League obowiązują dwie ścieżki. Jedna to odwzorowanie fazy grupowej dorosłych rozgrywek. Bez względu na krajowe osiągnięcia, młodzieżowe ekipy uczestników dorosłej Ligi Mistrzów grają między sobą. Zwycięzcy grup trafiają do 1/8 finału, ekipy z drugich miejsc do 1/16 finału. Tam dopiero “wymieszane” zostanie wszystko ze ścieżką mistrzowską, w której jest Zagłębie Lubin. Są tam inni mistrzowie najstarszych kategorii juniorskich z innych krajów. Dopiero pokonanie dwóch przeciwników pozwoli na dotarcie do 1/16 finału.

Zagłębie Lubin ma za sobą niezwykle udany sezon pod kątem piłki młodzieżowej. Ekipa U18 wygrała CLJ awansując do młodzieżowej LM. Rok młodsi koledzy z U17 również zgarnęli tytuł mistrza Polski. Dodatkowo rezerwy Miedziowych awansowały do II ligi. Ponadto kilku piłkarzy wystąpiło podczas Euro U17 w barwach reprezentacji Polski.