Poważna kontuzja Wojciecha Szczęsnego. Wyjazd na mundial zagrożony?

Środowe spotkanie Serie A pomiędzy Juventusem i Spezią zakończyło się bardzo pechowo dla Wojciecha Szczęsnego. Polak doznał groźnie wyglądającego urazu i nie był w stanie opuścić boiska o własnych siłach.

W 41. minucie spotkania ze Spezią Wojciech Szczęsny zaliczył bolesne lądowanie po wyskoku do piłki i mocno wykręcił staw skokowy. Golkiper “Juve” zaczął zwijać się z bólu, a sztab medyczny błyskawicznie ruszył Polakowi z pomocą. Szczęsny nie był w sanie samodzielnie opuścić z murawy.

Do Kataru bez Szczęsnego?

Wygląda to bardzo źle i zapowiada się, że czekająca polskiego bramkarza przerwa w grze może być dość długa. Poważnie zagrożony może być również wyjazd Szczęsnego na katarski mundial. Jeszcze w środę Polak przeszedł pierwsze badania, lecz klub wciąż nie poinformował o szczegółach kontuzji oraz tym jak długa przerwa czeka golkipera.

Spotkanie Juventusu ze Spezią o wiele lepiej wspominać będą inni reprezentanci Polski. Swojego pierwszego gola w barwach “Starej Damy” zdobył Arkadiusz Milik, a w formacji obronnej drużyny gości brylował Jakub Kiwior, który dobrze radził sobie z ofensywnymi zakusami “Juve”.

Aktualizacja: Wszystko wskazuje na to, że uraz Wojciecha Szczęsnego nie jest na tyle poważny, by móc wpłynąć na powołania Czesława Michniewicza. Łukasz Wiśniowski poinformował, że Polak wróci do treningów już za kilka dni: – Wszystko wskazuje na to, że kontuzja Wojtka Szczęsnego to nic poważnego. Rezonans nie wykazał żadnego uszkodzenia kostki. Trochę ucierpiało podbicie. Kilka dni i powinien wrócić do treningów – napisał dziennikarz na Twitterze.