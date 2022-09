Puchar Polski: KKS Kalisz sensacyjnie eliminuje Widzew. Dzisiaj gramy Wielkie Derby Śląska!

We wtorek tylko jedna niespodzianka, w środę już więcej takich rozstrzygnięć. Największa sensacja była w Kaliszu, gdzie KKS wyeliminował po niesamowitym meczu Widzew Łódź. Dzisiaj ostatnie mecze I rundy, a wśród nich Wielkie Derby Śląska.

Większość spotkań bez niespodzianek. Awanse wywalczyły kolejno: Radunia Stężyca, GKS Katowice, Motor Lublin, Śląsk Wrocław, Wisła Płock, Sandecja Nowy Sącz, Warta Poznań i Cracovia. Pasy miały trochę kłopotów w trzecioligowym Łagowie. ŁKS prowadził 1:0, ale skończyło się 3:1 dla ekipy Jacka Zielińskiego. Na tym jednak koniec wyników zgodnie z planem.

Pierwsza niespodzianka to awans Pogoni Siedlce kosztem Chojniczanki. W ubiegłym sezonie drugoligowy, ale teraz ekipa z Chojnic to pierwsza liga, a mimo tego poległ w woj. mazowieckim. Odpadła także ekstraklasowa Miedź Legnica, która poległa z Resovią. To jednak dwie porażki drużyn będących o jedną klasę rozgrywkową wyżej. Znacznie większe były niespodzianki w Bydgoszczy i Kaliszu. W pierwszym przypadku Zawisza pokonał GKS Tychy w meczu przyjaźni 2:1.

🔚 DZIAŁOOOO SIĘ! 😍

Już jutro przed nami ostatnie mecze Pierwszej Rundy Fortuna Pucharu Polski! 🏆 pic.twitter.com/ej9IkmhPsA — Fortuna Puchar Polski (@PZPNPuchar) August 31, 2022

10 goli, dogrywka i karne

Aż dziesięć goli zobaczyli kibice w Kaliszu. KKS grał z Widzewem, a kanał Łączy nas Piłka trafił z transmisją w dziesiątkę. Po 22. minutach drugoligowiec sensacyjnie prowadził 2:0. Prym wiódł Nestor Gordillo, strzelec dwóch goli. Widzew jednak gonił i dogonił wynik. Jordi Sanchez dwa razy i Marek Hanousek, strzelonym karnym w 92. minucie zapewnili dogrywkę łodzianom. W niej kolejna strzelanina. Mateusz Gawlik wykorzystał dwa karne dla gospodarzy i KKS obejmował prowadzenie na 4:3 i 5:4. Jednak w obu przypadkach Widzew doprowadzał do wyrównania. Tym razem karne zapewnił Łukasz Zjawiński w 122. minucie!

W nich goście dwa razy trafili w poprzeczkę – Zjawiński i Mateusz Żyro. Decydującego gola na awans strzelił… Gawlik, dobrze egzekwując trzecią jedenastkę tego wieczora.

AH, CÓŻ TO BYŁO ZA SPOTKANIE. 😍

Zobaczcie wszystkie bramki z meczu @KaliskiKKS 🆚 @RTS_Widzew_Lodz, padło ich aż 🔟!

Oglądamy. ⤵️ pic.twitter.com/JOBhkwbR5A — Fortuna Puchar Polski (@PZPNPuchar) September 1, 2022

Wielkie Derby Śląska na koniec

Już dzisiaj cztery ostatnie spotkania I rundy. Piast Gliwice jedzie do czwartoligowej Lechii Dzierżoniów, Jagiellonia do pierwszoligowej Odry Opole. Potem starcie pierwszoligowców: Arki z Górnikiem Łęczna. Na konie creme de la creme tej rundy. Ruch Chorzów – Górnik Zabrze, czyli Wielkie Derby Śląska. Tylko to ostatnie spotkanie będzie transmitowane. Początek od 20:30 na Polsacie Sport.