Jan Bednarek wypożyczony do Aston Villi

Miał być West Ham, skończyło się na Aston Villi. Nie będzie przeprowadzki do Londynu, a jedynie do Birmingham. Polski obrońca na zasadzie rocznego wypożyczenia zmienia klub i szuka lepszego miejsca do gry przed mundialem.

Nie najlepiej przedstawiała się sytuacja Jana Bednarka na początku sezonu w Southampton. Polak rozegrał 160 minut w dwóch meczach inaugurujących sezon. 1:4 z Tottenhamem, potem 2:2 z Leeds raczej nie wystawiało wysokich not defensywie Świętych. Jan Bednarek stracił miejsce w składzie przed meczem z Leicester i do tej pory w lidze nie wstał z ławki. W tym czasie Southamtpon zgarnął 6pkt w trzech meczach i stracił trzy gole, a mimo że rywalami byli: Leicester, Manchester United i Chelsea. Wobec trudnej sytuacji na St.Mary’s Stadium, postanowił zmienić otoczenie.

Do tej pory w barwach Southamptonu uzbierał 153 spotkania, z których 133 było w Premier League. Kolejne będzie zbierał już w barwach nowego klubu. Aston Villa potrzebowała środkowego obrońcy “na już”, po tym, jak poważnej kontuzji doznał Diego Carlos. Brazylijczyk latem przyszedł z Sevilli i miał być liderem formacji defensywnej ekipy Stevena Gerrarda. Zerwane ścięgna achillesa mówią jednak o długiej przerwie, która jednocześnie eliminuje go z rywalizacji o katarski mundial.

W nowym klubie Jan Bednarek będzie miał niełatwe zadanie. Aston Villa zajmuje 19. miejsce po pięciu meczach. Dodatkowo The Villans stracili już 9 goli, a przed nimi bardzo trudne spotkanie. Już jutro domowy mecz z Manchesterem City, który legitymuje się zdecydowanie najmocniejszą siłą ofensywną – 19 goli w pięciu grach. Być może już jutro polski stoper dostanie okazje na debiut i powstrzymanie Erlinga Haalanda. Norweg w dwóch ostatnich ligowych grach notował hat-tricki!