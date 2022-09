Puchar Polski: Znamy pary 1/16 finału. Derby Mazowsza hitem rundy

Za nami I runda rozgrywek pucharowych. Dzisiaj w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej poznaliśmy pary 1/16 finału. Puchar Polski wchodzi zatem do kolejnej fazy, w której dołączy czterech reprezentantów Polski w europejskich pucharach.

Przypomnijmy, że w pierwszej rundzie takie ekipy, jak Lech Poznań, Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk miały wolny los. Teraz dołączyły do 28. zwycięzców meczów poprzedniej fazy rozgrywek. Wśród 32. ekip, które były do wylosowania, połowa pochodziła z Ekstraklasy. Kolejnych 8 to pierwszoligowcy, 5 z II ligi oraz trzech trzecioligowców.

Hity w Poznaniu i Płocku

Wydaje się, że numerem jeden będą derby Mazowsza. Lider Ekstraklasy spotka się z wiceliderem – na ten moment, czyli czeka nas spotkanie Wisły Płock z Legią Warszawa. W drugiej kolejności na hit można typować starcie Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław. Trzecim meczem, w którym zmierzą się przedstawiciele Ekstraklasy będzie pojedynek Stali Mielec z Piastem Gliwice.

Obrońca trofeum – Raków Częstochowa – czeka krótki wyjazd do Sosnowca, na spotkanie z Zagłębiem. Warto dodać, że czekają nas kolejne derby Śląska. Tym razem jednak w przyjaznej atmosferze. Górnik Zabrze po wyeliminowaniu Ruchu Chorzów, trafił na GKS Katowice.

Puchar Polski: Pary 1/16 finału:

Górnik Łęczna – Korona Kielce

KKS 1925 Kalisz – Olimpia Elbląg

Wisła Kraków – Puszcza Niepołomice

Stal Mielec – Piast Gliwice

Zawisza Bydgoszcz – Radomiak Radom

Pogoń Siedlce – Chrobry Głogów

Lech Poznań – Śląsk Wrocław

Resovia – Cracovia

Wisła Płock – Legia Warszawa

Zagłębie Sosnowiec – Raków Częstochowa

Rekord Bielsko-Biała – Pogoń Szczecin

Sandecja Nowy Sącz – Warta Poznań

Lechia Zielona Góra – Jagiellonia Białystok

Motor Lublin – Zagłębie Lubin

GKS Katowice – Górnik Zabrze

Radunia Stężyca – Lechia Gdańsk

***

Mecze 1/16 finału Pucharu Polski odbędą się w dniach 18-20 października.