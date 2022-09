Jan Urban obejmie Lechię Gdańsk?

W nocy ze środy na czwartek Lechia Gdańsk zwolniła z posady trenera pierwszego zespołu Tomasza Kaczmarka. Kolejnym kandydatem do objęcia tej funkcji w klubie z Trójmiasta jest Jan Urban.

Urban kolejną opcją

Informację o możliwym zatrudnieniu Jana Urbana w Gdańsku podał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki. Przypomnijmy, że Urban pozostaje bezrobotny po niespodziewanym zwolnieniu z Górnika Zabrze. Niedawno doświadczony trener odnosił się do tej sytuacji w mediach, o czym pisaliśmy tutaj.

Innym kandydatem do zastąpienia Tomasza Kaczmarka w Lechii jest Aleksandar Vuković. Informacja o możliwym przyjściu Serba do gdańskiego klubu podana została wczoraj. Wiele wskazuje jednak na to, że nazwiska nowego szkoleniowca nie zdążymy poznać do weekendowego meczu z Wartą. Wobec tego biało-zielonych poprowadzi Maciej Kalkowski, tymczasowy trener pierwszej drużyny.

Mecz za sześć punktów

Przypomnijmy, że po porażce z Lechem Poznań, Lechia Gdańsk zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy mając na swoim koncie tylko trzy punkty. W sobotę lechiści nie będą mogli pozwolić sobie na kolejną stratę oczek. Ewentualne zwycięstwo może dać im awans w ligowej hierarchii o jedną pozycję.

Spotkanie z Wartą odbędzie się w sobotę o godzinie 17:30.