Milan pokonuje Inter w derbach Mediolanu

W hicie piątej kolejki ligi włoskiej AC Milan pokonał Inter Mediolan 3:2. Dla gospodarzy oznacza to awans na pozycję lidera.

Do meczu oba zespoły przystępowały będąc sąsiadami w tabeli. Inter po czterech kolejkach Serie A miał na koncie dziewięć punktów, a jego jedyną porażką okazała się potyczka z Lazio. Jedno oczko mniej miał Milan, który do tego meczu dwuketonie odnosił zwycięstwo i tyle samo razy dzielił się punktami.

Inter objął prowadzenie w 21. minucie. Wówczas trudną piłkę opanował Lautaro Martinez, następnie obsłużył Correę, a ten swoim podaniem uruchomił Brozovicia. Piłkarz rodem z Chorwacji wykorzystał swoją szansę i idealnym wykończeniem dał swojej drużynie pierwszego gola. Prowadzanie Interu nie utrzymało się jednak dłużej niż siedem minut. Po błędzie w wyprowadzeniu piłki mistrzowie Włoch doprowadzili do remisu, a strzelcem bramki okazał się Leao.

Od tego momentu to Milan stał się stroną przeważającą na boisku. Udało się to jednak potwierdzić dopiero po przerwie. Wówczas w przeciągu sześciu minut podopieczni trenera Piolego dwukrotnie trafili do siatki. Najpierw zrobił to Olivier Giroud, który wykorzystał idealną centrę Leao. Kilka chwil później Portugalczyk popisał się akcją indywidualną i podwyższył na 3:1. Można również stwierdzić, że jednocześnie przypieczętował sobie tytuł MVP spotkania.



Inter próbował walczyć, ale ostatecznie zdobywców Coppa Italia stać było tylko na gola kontaktowego. W 67. minucie zdobył go Edin Dzeko. Bośniak skorzystał z dobrego dośrodkowania autorstwa Matteo Darmiana. W końcowych fragmentach Inter dążył do wyrównania, ale ta sztuka ostatecznie mu się nie udała. Dzięki wygranej Milan – przynajmniej na chwilę – wskoczył na fotel lidera.

AC Milan – Inter Mediolan 3:2

Gole: 0:1 Brozović; 1:1 Leao; 2:1 Giroud; 3:1 Leao; 3:2 Dzeko