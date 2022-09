Michał Rakoczy z nowym kontraktem! Cracovia przedłuża umowę ze swoją gwiazdą

Początek sezonu był kapitalny w wykonaniu Pasów. Duży wpływ miał na to Michał Rakoczy. Po kilku tygodniach gorszych występów Cracovii, teraz znowu ekipa Jacka Zielińskiego zgarnęła komplet punktów. 20-latek ustrzelił dublet w sobotni wieczór z Rakowem, a teraz przedłuża kontrakt z klubem!

Do tej pory Michał Rakoczy strzelił 4 gole w Ekstraklasie. W obecnym sezonie już po ośmiu kolejkach wyrównał ten wynik. Jego bramki w meczach z Górnikiem Zabrze, Legią Warszawa i teraz Rakowem przyczyniały się do zwycięstw Cracovii. W tym momencie to czołowa postać klubu i zdecydowanie najbardziej wartościowy gracz pod kątem ewentualnej sprzedaży. Zwłaszcza po podpisaniu nowej umowy przy Kałuży.

Poprzedni kontrakt wiązał ofensywnego pomocnika z Cracovią do czerwca 2024 roku. To oznaczało, że tylko przez dwa najbliższe okienka klub miałby pełną “władze” nad przyszłością zawodnika. Teraz jednak udało się przedłużyć umowę. Nowy kontrakt wygaśnie dopiero w czerwcu 2027 roku! To sytuacja dobra dla obu stron. Michał Rakoczy z pewnością mógł liczyć na podwyżkę, a Pasy mają ulgę, że ich czołowy gracz nie odejdzie za darmo lub małą kwotę w najbliższych okienkach transferowych.

Michał Rakoczy ma na swoim koncie 4 gole i jedną asystę w tym sezonie ligowym. Jego Cracovia zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Kolejna okazja na zdobycz już w najbliższy piątek. Rywalem Pasów będzie Widzew Łódź na wyjeździe.