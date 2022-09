🇬🇧 Celtic – Real Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (06.09.2022)

Otwarcie Ligi Mistrz贸w na Celtic Park zapowiada si臋 niezwykle elektryzuj膮co. We wtorkowy wiecz贸r gospodarze podejmowa膰 b臋d膮 obro艅c臋 trofeum, Real Madryt. Jak Kr贸lewscy poradz膮 sobie w Szkocji?



Celtic – Real Madryt zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Pocz膮tek sezonu dla podopiecznych Ange Postecoglou jest bardzo udany. Pi艂karze Celtiku w miniony weekend rozbili Rangers w derbach Glasgow 4:0, a poza tym wygrali tak偶e wszystkie inne spotkania w lidze. Ju偶 po sze艣ciu kolejkach szkockiej Premiership Celtic ma nad swoim lokalnym rywalem pi臋膰 punkt贸w przewagi.

Cztery zwyci臋stwa ligowe w czterech kolejkach ma na koncie tak偶e Real Madryt. Kr贸lewscy pokonali kolejno Almeri臋, Celt臋 Vigo, Espanyol oraz Real Betis. Na co jednak warto zwr贸ci膰 uwag臋 i wrzuci膰 kamyczek do ogr贸dka? Mianowicie na to, 偶e madrytczycy w ka偶dym z tych spotka艅 tracili gola. Jak b臋dzie teraz na Celtic Park?

Celtic – Real Madryt nasze typy

Spodziewamy si臋 gor膮cej atmosfery na Celtic Park. Mimo wszystko, s膮dzimy, 偶e – z problemami – ale jako wygrani z tej batalii wyjd膮 go艣cie.

Nasze typy Real Madryt wygra 2 z艂 Zgarnij 200 z艂

Celtic – Real Madryt kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie specjaln膮 promocj臋, w kt贸rej gracz za postawione 2 z艂 mo偶e zgarn膮膰 200 z艂 przy zwyci臋stwie Realu Madryt. Jak do niej do艂膮czy膰?

Nale偶y dokona膰 rejestracji z linka lub z kodem SBTOP tu偶 przy rejestracji na Superbet -> TUTAJ聽 Wp艂aci膰 50 z艂 na konto g艂贸wne. Zagra膰 za 2 z艂 z konta g艂贸wnego na zwyci臋stwo Realu Madryt ze standardowej oferty bukmachera.

Regulamin promocji jest dost臋pny TUTAJ.

Celtic – Real Madryt fakty meczowe

Celtic i Real wygra艂y wszystkie ligowe spotkania w tym sezonie

Real Madryt w ka偶dym z ligowych spotka艅 tego sezonu traci艂 gola

Obie dru偶yny zmierz膮 si臋 ze sob膮 w Lidze Mistrz贸w pierwszy raz od 1980 roku

Celtic pi臋膰 ostatnich spotka艅

Celtic – Rangers 4:0

Ross County – Celtic 1:4

Dundee – Celtic 0:9

Celtic – Hearts 2:0

Kilmarnock – Celtic 0:5

Real Madryt pi臋膰 ostatnich spotka艅

Real Madryt – Real Betis 2:1

Espanyol – Real Madryt 1:3

Celta Vigo – Real Madryt 1:4

Almeria – Real Madryt 1:2

Real Madryt – Eintracht Frankfurt 2:0

