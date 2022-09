Dariusz Marzec nowym trenerem Wieczystej Kraków

Nieco ponad tydzień trwał okres “bezkrólewia” w Wieczystej Kraków. Dzisiaj trzecioligowiec ogłosił nazwisko szkoleniowca. Nie Maciej Musiał, nie Krzysztof Brede, ale Dariusz Marzec. To on przejmuje ekipę po Franciszku Smudzie.

Ostatnio Dariusz Marzec był trenerem Arki Gdynia, z którą awansował do baraży o Ekstraklasę w sezonie 2020/2021, gdy przegrał w półfinale z ŁKS-em Łódź. Wcześniej uzyskał promocje do najwyższej klasy rozgrywkowej ze Stalą Mielec. 52-latek wrócił do Krakowa – wcześniej pracował m.in. w juniorach Wisły – i podpisał kontrakt do końca sezonu 2023/2024. Cel jest jasny: awans do drugiej ligi.

– Wraz z trenerem Marcem do “żółto-czarnych” dołącza Janusz Świerad, który będzie pełnił rolę asystenta trenera. Ponadto w sztabie pozostaną Rafał Jędrszczyk (asystent trenera), Michał Miśkiewicz (trener bramkarzy), Jerzy Lipczyński (trener przygotowania fizycznego), Maciej Bębenek (kierownik drużyny) oraz Piotr Kamykowski i Norbert Piszczek (fizjoterapeuci) – czytamy na stronie klubu.

Dariusz Marzec już dzisiaj poprowadzi pierwszy trening. Debiut w sobotę, gdy dojdzie do mini derbów stolicy Małopolski. Wieczysta zagra u siebie z rezerwami Cracovii, które są liderem grupy IV trzecioligowych rozgrywek. Pasy jescze nie przegrały – bilans 5-1-0 – zaś Wieczysta zajmuje czwarte miejsce. W miniony weekend krakowianie pokonali Lubliniankę na Arenie Lublin 2:0 przy obecności ponad dwóch tysięcy kibiców.