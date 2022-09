🇳🇱 Ajax – Rangers 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Typy, kursy (7.09.2022)

Nap臋dzony pi臋cioma kolejnymi ligowymi zwyci臋stwami Ajax podejmie w 艣rod臋 na w艂asnym stadionie Rangers贸w, kt贸rzy po przesz艂o dziesi臋ciu latach wracaj膮 do Champions League.聽

Ajax – Rangers zapowied藕 (艣roda, 18:45)

Ajax doskonale wszed艂 w nowy sezon, jednak nie powinno to specjalnie dziwi膰. Mistrz Holandii rozpocz膮艂 now膮 kampani臋 od serii pi臋ciu kolejnych zwyci臋stw, przy okazji kt贸rych trafiali do siatki a偶 szesnastokrotnie. Pomimo 偶e Ajax prezentuje do艣膰 odwa偶ny futbol, ekipa z Amsterdamu straci艂a w tym sezonie zaledwie trzy gole i z ogromnym optymizmem mo偶e podchodzi膰 do 艣rodowego starcia z Rangersami.

Szkoci wracaj膮 na europejskie salony po jedenastu latach niebytu. W rewan偶owym starciu rundy play-off z PSV Rangersi zdo艂ali raz trafi膰 do siatki i dzi臋ki temu przypiecz臋towali sw贸j awans do fazy grupowej. Z pewno艣ci膮 jest to fakt warty odnotowania, jednak bior膮c pod uwag臋 do艣wiadczenie Ajaxu w Lidze Mistrz贸w i rezultaty zespo艂u w tych rozgrywkach, wydaje si臋 bardzo ma艂o prawdopodobne, by w 艣rod臋 Rangers mieli pokona膰 kolejn膮 dru偶yn臋 z Holandii.

Ajax – Rangers fakty meczowe

Ajax rozpocz膮艂 sezon od pi臋ciu kolejnych zwyci臋stw

W poprzednich pi臋ciu meczach Ajax zdoby艂 a偶 16 goli

W swoim ostatnim meczu Rangers zanotowali bolesn膮 pora偶k臋 0:4

Ajax – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Ajax – Cambuur 4:0

Utrecht – Ajax 0:2

Sparta Rotterdam – Ajax 0:1

Ajax – Groningen 6:1

Sittard – Ajax 2:3

Rangers – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Celtic – Rangers 4:0

Rangers – Queen of South 3:1

Rangers – Ross County 4:0

PSV – Rangers 0:1

Hibernian – Rangers 2:2

