PSG wygrywa z Juventusem, niespodzianki w Zagrzebiu oraz Lipsku

Za nami wtorkowe mecze pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Nie zabrakło niespodzianek, gdyż Dinamo Zagrzeb wygrało na własnym obiekcie z Chelsea. Natomiast Szachtar zwyciężył na wyjeździe z Lipskiem. Po trzy punkty w rywalizacji z Juventusem sięgnęli gracze PSG. Zadanie wykonali zawodnicy Manchesteru City, którzy wygrali na wyjeździe z Sevillą.

Niespodzianka w Zagrzebiu

O godzinie 18:45 rozpoczęły się dwa spotkania. Borussia Dortmund podejmowała na własnym obiekcie FC Kopenhagę, natomiast Dinamo Zagrzeb rywalizowało u siebie z Chelsea. Ekipa BVB wykonała zadanie wygrywając 3:0. Bramki dla zespołu z Dortmundu zdobyli: Reus, Guerreiro oraz Bellingham.

Dużą niespodziankę sprawili zawodnicy z Zagrzebia, którzy pokonali u siebie Chelsea 1:0. Decydujący gol padł już w 13. minucie, a do siatki trafił Orsic, który wykonał indywidualną akcję i poradził sobie z Fofaną, a następnie znalazł sposób na Kepę Arrizabalagę. Chelsea podejmowała próby, by doprowadzić do wyrównania, ale ataki “The Blues” pozostawiały wiele do życzenia. Forma podopiecznych Thomasa Tuchela jest daleka od oczekiwanej. Chelsea zanotowała już trzecią porażkę w tym sezonie, a jedyny dobry mecz ekipy ze Stamford Bridge przypada na starcie z Tottenhamem, które zakończyło się remisem 2:2.

W drugim spotkaniu grupy E, Salzburg zremisował na własnym obiekcie z Milanem 1:1. Oba gole padły w pierwszej połowie rywalizacji. Najpierw do siatki trafił Okafor, a chwilę przed przerwą wyrównał Saelemaekers. Wyniki obu spotkań sprawiają, że liderem po pierwszej kolejce w grupie E jest Dinamo Zagrzeb.

PSG lepsze od Juventusu

Największą uwagę we wtorkowy wieczór skupiał mecz w Paryżu. Piłkarze PSG rywalizowali na własnym obiekcie z Juventusem. Spotkanie rozpoczęło się od szybkiego uderzenia Paryżan. Już w 5. minucie do siatki trafił Mbappe, który wykorzystał świetne podanie Neymara.

PSG już prowadzi z Juventusem! Kylian Mbappe na 1:0 ⚽ pic.twitter.com/jvfBVMROJJ — Polsat Sport (@polsatsport) September 6, 2022

Nieco ponad kwadrans później PSG prowadziło 2:0. Ponownie bramkę zdobył Mbappe, a tym razem asystował Hakimi. Pierwsza połowa spotkania przebiegła pod dyktando PSG. Swoją szansę miał Arkadiusz Milik, ale uderzenie polskiego napastnika zatrzymał Gianluigi Donnarumma.

W drugiej połowie inicjatywę na murawie przejęli zawodnicy “Starej Damy”. Gola kontaktowego w 53. minucie strzelił McKennie. Swoje szanse na podwyższenie prowadzenia miało PSG, ale okazji nie wykorzystali Neymar czy Mbappe. Ostatecznie PSG wygrało 2:1.

W drugim meczu grupy H po zwycięstwo sięgnęła Benfica, która wygrała na własnym obiekcie z Maccabi Hajfa 2:0. Spotkanie otworzył Rafa Silva, który trafił do siatki w 50. minucie rywalizacji. Chwilę później gola na 2:0 strzelił Grimaldo, który tym samym ustalił wynik potyczki.

Kontuzja Benzemy i odrodzenie Hazarda

W Glasgow z kolei Celtic rywalizował z Realem Madryt. Już w 30. minucie meczu murawę opuścił Karim Benzema. Francuski napastnik doznał kontuzji, a w jego miejsce wszedł Eden Hazard. Belgijski zawodnik miał duży wpływ na wynik meczu. Były gracz Chelsea zanotował efektowny rajd i ostatnie podanie przy trafieniu Modricia na 2:0, a następnie sam ustalił wynik meczu na 3:0. Wcześniej do siatki trafił Vinicius Junior po podaniu Valverde.

Pogrążony w kryzysie RB Lipsk przegrał na własnym obiekcie z Szachtarem aż 1:4. W 16. minucie potyczki fatalny błąd Gulacsiego wykorzystał Shved. W drugiej połowie meczu stan rywalizacji wyrównał Simakan, ale błyskawicznie Szachtar wyszedł na ponowne prowadzenie. Do końca meczu do siatki trafiali już tylko goście. Najpierw gola na 3:1 strzelił Mudryk, a wynik meczu ustalił Traore.

Haaland ponownie strzela

W Manchesterze City cały czas nie zawodzi Erling Haaland. Norweski napastnik trafił do siatki w 20. minucie wyjazdowego meczu z Sevillą, po podaniu Kevina De Bruyne. W drugiej połowie meczu “The Citizens” trzykrotnie pokonali golkipera Sevilli. Bramkę na 2:0 zdobył Foden. Kilka minut później drugie trafienie w meczu zanotował Haaland. Wynik spotkania ustalił Dias, który trafił do siatki w doliczonym czasie gry.