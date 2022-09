Atletico – Celta 🇪🇸 Typy, kursy (10.09.2022)

Ciekawie zapowiada si臋 ostatni sobotni mecz w LaLiga. Faworytem oczywi艣cie Atletico, ale Celta notuje niez艂y pocz膮tek sezonu. Zw艂aszcza jej gwiazda Iago Aspas, kt贸ry b臋dzie chcia艂 si臋 pokaza膰 w Madrycie.聽

Atletico – Celta zapowied藕 (sobota, 21:00)

Doskonale w sezon wszed艂 Iago Aspas. Gwiazdor Celty Vigo strzeli艂 ju偶 5 goli, czyli podobnie jak Robert Lewandowski. Wychowanek Celestes prowadzi sw贸j klub tradycyjnie w g贸r臋. Ostatnio dwa zwyci臋stwa z rz臋du, kt贸re musz膮 cieszy膰 na Balaidos. Pokonali Giron臋, pokonali Cadiz. Nadal jednak mog膮 偶a艂owa膰 pierwszego meczu sezonu, gdy zremisowali 2:2 z Espanyolem, mimo 偶e powinni na spokojnie wygra膰. Teraz trudny sprawdzian w Madrycie. Jedno spotkanie ze sto艂eczn膮 ekip膮 ju偶 przegrali – 1:4 z Realem – ale poziom trudno艣ci by艂 nieco wy偶szy. Czy uda im si臋 sprawi膰 niespodziank臋?

Atletico Madryt w niez艂ych humorach. Terminarz na pocz膮tek sezonu nie艂atwy. Pokonali Getafe, pokonali Valencie – oba na wyje藕dzie. Stracili jednak punkty u siebie z Villarrealem – 0:2 – oraz zremisowali w San Sebastian. Po drodze jednak uda艂o si臋 pokona膰 Porto na inauguracje Ligi Mistrz贸w. Nie jest 藕le, ale 7 punkt贸w po czterech kolejkach, to ju偶 pi臋膰 straty do Realu i trzy do Barcelony. Kr贸tko m贸wi膮c musz膮 wygrywa膰 i dotrzymywa膰 kroku swoim g艂贸wnym rywalom.

Atletico – Celta kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Atletico, kurs: 1.64

remis, kurs: 3.85

Celta, kurs: 5.50

Atletico – Celta nasze typy

Stawiamy na gole z obu stron i trafienie Iago Aspasa. Kursy naprawd臋 wysokie, wi臋c warto spr贸bowa膰, zw艂aszcza w tym drugim przypadku. Hiszpan jest w bardzo wysokiej formie u progu sezonu.

Atletico – Celta fakty meczowe

Spotkanie si贸dmej z 贸sm膮 ekip膮 LaLiga. Oba zespo艂y maj膮 po 7pkt

Atletico Madryt rozpocz臋艂o od wygranych z Getafe i Valenci膮 na wyje藕dzie. Ponadto remis w San Sebastian i domowa pora偶ka z Villarrealem

Celta Vigo przegra艂a z Realem Madryt, a ponadto remis z Espanyolem i wygrane z Giron膮 i Cadizem

Iago Aspas jest w kapitalnej formie – strzeli艂 5 z 7 goli Celty i razem z Robertem Lewandowskim prowadz膮 w klasyfikacji strzelc贸w

Ostatni mecz w Madrycie zako艅czy艂 si臋 wygran膮 2:0 gospodarzy

