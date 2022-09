Unai Emery: Lech Poznań to klub z bogatą historią i bardzo dobrymi piłkarzami

Już dzisiaj wieczorem Lech Poznań rozegra pierwsze spotkanie grupowe w Lidze Konferencji. Kolejorz nie będzie miał łatwego zadania, bowiem od razu zmierzy się z głównym faworytem do wygrania całych rozgrywek, Villarrealem. Przed tym starciem głos zabrał opiekun Żółtej Łodzi Podwodnej, Unai Emery.

– Moim zdaniem nie powinniśmy mówić o tym, że jesteśmy faworytami w całej Lidze Konferencji. Trzeba zdawać sobie sprawę, że to będzie bardzo trudne zadanie – rozpoczął trener. – Jesteśmy podekscytowani grą w Europie w każdych rozgrywkach. Chcemy wygrać Ligę Konferencji, ale czeka nas długa droga. Najpierw skupiamy się na tym, aby wyjść z grupy – przekonywał Emery.

Pomimo tego, że Villarreal jest zdecydowanym faworytem meczu z Lechem, Bask nie szczędził pochwał w stronę mistrzów Polski.

– Mamy duży szacunek do Lecha Poznań. To drużyna z dobrymi piłkarzami i klub z wielką historią. Moim zdaniem mają w zespole dużo umiejętności i trzeba je szanować. Ostatnio wygrali trzy mecze w lidze polskiej i to świadczy o tym, że znajdują się w dobrym momencie – komplementował Emery.

– Zwróciłbym uwagę na ich umiejętności zespołowe oraz indywidualne. Lech posiada dobrych bocznych obrońców i skrzydłowych oraz środek pola, który potrafi dobrze rozprowadzać piłki. To też drużyna międzynarodowa, mają piłkarzy z wielu państw. Jestem pewny, że będą chcieli z nami powalczyć i postawią trudne warunki – dodał doświadczony szkoleniowiec.

Jak trudnym rywalem dla Villarrealu w rzeczywistości okaże się Lech? Przekonamy się o tym od godziny 18:45, kiedy po raz pierwszy na Ciutat de Valencia zagwiżdże turecki sędzia, Ali Palabiyik.

