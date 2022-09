Dwóch debiutantów i stały zestaw kadrowiczów. Czesław Michniewicz rozesłał powołania na mecze Ligi Narodów

Już za 10 dni reprezentacja Polski rozpocznie ostatnie zgrupowanie przed mundialem w Katarze. We wrześniu biało-czerwonych czekają dwa mecze w ramach Ligi Narodów. Dzisiaj Czesław Michniewicz rozesłał powołania i w kilku miejscach zaskoczył.

Robert Lewandowski po raz pierwszy przyjedzie na zgrupowanie w nowych barwach, już jako gracz Barcelony. W linii ataku nie spodziewaliśmy się dużych roszad i takowych nie było. Poza Lewym są Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, którzy wrócili do Serie A. Jest także Karol Świderski. Brakuje Adama Buksy, który dopiero w miniony weekend zadebiutował w Lens. Nie ma także Dawida Kownackiego. Ten ostatni notuje świetny start sezonu w Fortunie Dusseldorf, ale nie zasłużył na wrześniowe zgrupowanie zdaniem trenera.

🔴 MAMY POWOŁANIA!

Trener reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz ogłosił nazwiska piłkarzy na wrześniowe mecze Ligi Narodów 🇵🇱 pic.twitter.com/rWaD2IWBfi — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 12, 2022

Wojciech Szczęsny jedzie

Mimo kontuzji odniesionej w niedawnym meczu ligowym, Wojciech Szczęsny znalazł się na liście powołanych. Nie ma innego kontuzjowanego golkipera – Kamila Grabary. jego miejsce zajął Radosław Majecki. Pozostałe dwa powołania bez niespodzianek – Drągowski i Skorupski. W linii obrony też już coraz bardziej widać stałą listę powołanych. Wydaje się, że coraz mocniejszą pozycje będzie miał Jakub Kiwior, wyróżniający się we włoskiej Spezii.

Powrót Piotrowskiego

Na zaproszenie zapracował także Jakub Piotrowski. Po nieudanym czasie w Belgii i Niemczech, teraz środkowy pomocnik wybrał bułgarski Łudogorec Razgrad. W minionym tygodniu pokonał nawet w bezpośrednim pojedynku Nicole Zalewskiego w ramach Ligi Europy – 2:1.

Dwóch debiutantów

Czesław Michniewicz wybrał 30. piłkarzy, którzy pokażą się na wrześniowym zgrupowaniu. Oczywiście zdecydowaną większość stanowią gracze z lig zagranicznych. Są jednak trzy rodzynki z Ekstraklasy. W dwóch przypadkach mówimy o debiutach! Kamil Grosicki na zgrupowanie przyjedzie z kolegą klubowym Mateuszem Łęgowskim. Co ciekawe to drugi wychowanek Pogoni z rocznika 2003, który dostał powołanie do pierwszej kadry. Wcześniej Kacper Kozłowski, a teraz “Łęgi”. Innym młodym graczem, którego zobaczymy na zgrupowaniu będzie Michał Skóraś. Ostatnie tygodnie dla tego skrzydłowego są kapitalne, więc powołanie nie może dziwić. Na tym jednak koniec docenienia krajowych graczy.

Biało-czerwoni zgrupowanie rozpoczną już 19 września, w kolejny poniedziałek. Nie będzie długie, bowiem czekają nas dwa mecze w ramach Ligi Narodów. W czwartek 22 września na Stadionie Narodowym z Holandią, a trzy dni później z Walią w Cardiff. Kolejna okazja na zobaczenie reprezentacji dopiero w listopadzie. Tuż przed mundialem zagramy z Chile i to będzie jedyny sparing kadry Michniewicza przed turniejem.