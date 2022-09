Michał Probierz z pierwszymi powołaniami do kadry U21

Swoje powołania wysłał Czesław Michniewicz, a kilka godzin później to samo zrobił Michał Probierz. Dla tego drugiego to będzie pierwsze zgrupowanie w roli selekcjonera kadry U21. Młodzieżówkę czekają spotkania z Grecją i Łotwą.

Reprezentacja Polski U21 niestety nie awansowała ani do finałów Euro 2023, ani nawet meczów barażowych. Stąd wrześniowe spotkania to tylko gry towarzyskie. Dla Michała Probierza to jednak kluczowy moment. Po raz pierwszy będzie miał okazje popracować w mikrocyklu podczas zgrupowania i zadebiutować w roli selekcjonera młodzieżówki. Kogo wybrał były szkoleniowiec Cracovii?

Wśród bramkarzy numerem jeden prawdopodobnie będzie Kacper Tobiasz. Jego rywale do miejsca w składzie także z mocnych klubów – Trelowski z Rakowa i Bąkowski z Lecha – jednak tylko ten pierwszy może liczyć na pierwszy skład regularnie w swoim klubie. Probierz wybrał tylko pięciu defensorów, a wśród nich m.in. Patryk Peda ze SPAL Ferrara. Ponadto znalazł się Maksymilian Pingot, coraz częściej grający w pierwszym zespole Lecha Poznań.

Trener reprezentacji Polski do lat 21 Michał Probierz ogłosił pełną listę zawodników powołanych na zgrupowanie i mecze towarzyskie z Grecją i Łotwą.

Łęgowski dołączy później

Listę pomocników uzupełniają także zawodnicy mogący grać na wahadłach. Wśród nich m.in. Tomasz Wójtowicz z Ruchu Chorzów. Wśród powołanych wiele nazwisk, na które czekaliśmy. Michał Rakoczy będący jednym z najlepszych graczy Ekstraklasy u progu sezonu. Ponadto Kacper Kozłowski, który tym razem znalazł się w hierarchii niżej niż kolega z rocznika 2003 – Mateusz Łęgowski. Przypomnijmy, że ten drugi pojedzie na pierwszą kadrę. Warto dodać jednak, że “Łęgi” po meczu z Holandią, trafi ostatecznie na zgrupowanie do Michała Probierza.

Będzie także okazja przyjrzeć się Mateuszowi Musiałowskiemu z Liverpoolu, o którym swego czasu zrobiło się głośno, ale od jakiegoś czasu coraz częściej mówiło się o odejściu z The Reds.

Reprezentacja Polski U21 rozegra dwa towarzyskie mecze. 23 września w piątek z Grecją w Białymstoku i cztery dni później z Litwą w Suwałkach.