Po remisie z Villarrealem czas na wygraną. Lech Poznań podejmie Austrię Wiedeń

Przed tygodniem Lech Poznań przegrał z Villarrealem w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Konferencji. Teraz celem Kolejorza będzie już tylko zwycięstwo. Po drugiej stronie stanie Austria Wiedeń, która na swoim koncie ma jedno oczko.

Jedna piękna porażka wystarczy

Lech Poznań otrzymał sporo pochwał za zeszłotygodniowe spotkanie z Villarrealem, w którym ostatecznie uległ rywalom 3:4. Jak to w Polsce bywa, można tamto spotkanie można było nazwać “piękną porażką”. W przypadku starcia z Austrią cele będą zupełnie inne – Kolejorz uważany jest za faworyta tego starcia, a wygrana spowodowałaby, że położenie poznaniaków przed kolejnymi meczami grupowymi byłoby bardzo dobre.

Jak przed tygodniem zaprezentowała się Austria? Ekipa z Wiednia tylko bezbramkowo zremisowała z Hapoelem Ber-Szewa przed własną publicznością. W rodzimej lidze Austria na swoim koncie ma dziewięć punktów i dotychczas wygrała trzy mecze, tyle samo zremisowała oraz poniosła dwie porażki. Przy tym należy jednak pamiętać, że zespół rozpoczynał sezon z minusowym dorobkiem z uwagi na problemy finansowe.

– Myślę, że czeka nas wspaniały mecz z mistrzem Polski, który pokazał dużą klasę w spotkaniu z Villarrealem w Hiszpanii. Jest to drużyna bardzo silna, dobrze radzi sobie w pojedynkach jeden na jeden i bardzo płynnie przechodzi z defensywy do ofensywy i odwrotnie. Musimy wspiąć się na nasz najwyższy poziom, aby zapunktować w Poznaniu – ocenił trener Austrii, Manfred Schmid.

Jakim składem zagra Lech Poznań?

W jakim zestawieniu na ten mecz wyjdzie Kolejorz? W bramce po raz kolejny powinien znaleźć się Filip Bednarek. Na prawej obronie wystąpi Joel Pereira, który wobec kontuzji Alana Czerwińskiego oraz słabej dyspozycji Mateusza Żukowskiego obecnie nie ma nikogo do rywalizacji. Bez niespodzianek powinno obyć się w środku defensywy, gdzie zagrają Antonio Milić oraz Filip Dagerstal. Jeśli chodzi o lewą obronę, to na ławce zasiądzie Barry Douglas, a jego miejsce zajmie Pedro Rebocho.

W środku pola najpewniej zagra duet Nika Kwekweskiri i Jesper Karlstrom. Pewny miejsca na skrzydle jest Michał Skóraś, a na drugiej stronie prawdopodobnie wystąpi Kristoffer Velde. Najbardziej ofensywnymi zawodnikami będzie duet – jak określił to komentator Radia Poznań – “Bogów Lecha”, a więc Joao Amaral i Mikael Ishak.

– Chodzi nie tylko o to, żeby zagrać dobry mecz, ale żeby też wygrać. Jeżeli chcemy coś ugrać w fazie grupowej Ligi Konferencji, to w takim meczu jak ten z Austrią musimy zapunktować. Jestem przekonany, że to możliwe, bo naszym celem jest osiągnąć dobry wynik w Europie. Jako drużyna jesteśmy w stanie powalczyć o zwycięstwo i takie jest nasze zadanie – powiedział z kolei John van den Brom, szkoleniowiec Lecha.

***

Początek drugiej kolejki Ligi Europy i Ligi Konferencji już dzisiaj od godziny 18:45. Spotkania w grupie Kolejorza został zaplanowane na godzinę 21:00.

Czwartek, 15 września: