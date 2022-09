Gavi przedłuży kontrakt z Barceloną!

Dla kibiców Barcelony to może być jedna z najważniejszych, obok transferu Lewandowskiego, informacji w tym roku. Blaugrana poinformowała o porozumieniu ze swoją młodą gwiazdą i lada moment Gavi podpiszę nowy kontrakt z klubem!

Jutro o godzinie 18:00 Gavi oficjalnie, na Spotify Camp Nou podpiszę nową umowę z klubem. Kontrakt będzie obowiązywał do końca sezonu 2025/2026. 18-latek może liczyć na sowitą podwyżkę, a także zwiększenie klauzuli odstępnego. Ta wzrośnie prawdopodobnie do miliarda euro! To oznacza, że przez najbliższe lata kataloński klub będzie miał spokój w kontekście rozwoju swojej perełki.

𝗚𝗮𝘃𝗶, 𝗰𝘂𝗹𝗲𝗿 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲! 📌 The renewal event will be this Thursday at 6 p.m. at Spotify Camp Nou. We'll see you there! — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 14, 2022

Zaledwie rok temu Gavi debiutował w pierwszym zespole Barcelony, a jego liczby już robią ogromne wrażenie. 53 mecze dla dorosłej ekipy, a do tego 10 występów w reprezentacji kraju pod wodzą Luisa Enrique. To wszystko niemal do osiągnięcia pełnoletności. Przypomnijmy, że Gavi na początku sierpnia skończył dopiero 18 lat. W tak młodym wieku już prezentuje ogromną dojrzałość boiskową. Dzisiaj jest kluczowym elementem układanki Xaviego i nic nie zapowiada, że miałoby się to zmienić.

Pomocnik trafił do klubu w wieku 11 lat, gdy przeszedł z Realu Betis. Od tamtej pory stale piął się w hierarchii drużyny. Nie zagrzał długo miejsca w rezerwach, niemal prosto trafiając do pierwszego zespołu z juniorów.