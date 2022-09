Superbet rozbija bank przed mundialem! Ustrzel Toyotę Suprę i jedną z ponad 100 000 nagród!

Bukmacher Superbet z hukiem uruchomił kolejną akcję, z której fani zakładów sportowych mogą wyjść szczęśliwsi. W loterii SUPER STRZAŁ NA MISTRZOSTWA wygrać można super furę, a także wyjazdy do Kataru, słuchawki, głośniki, smartwatche, smartfony i oczywiście freebety o niebagatelnej sumie 1 000 000 PLN! Kupony loterii można zbierać do 18 grudnia, a szanse na wygrane są codziennie.

SUPER STRZAŁ to loteria w której codziennie stajesz przed szansą na super nagrody, a każdy los to także szansa na odjazd z piskiem opon sprzed siedziby Superbet. Odjazd w nowej, czerwonej Toyocie Suprze w wersji GR. Żeby mieć szansę na okiełznanie maszyny, która 100km/h osiąga w 5.2 sekundy wystarczy … postawić zakład za jedyne 10 PLN.

Jakie nagrody można wygrać w loterii SUPER STRZAŁ NA MISTRZOSTWA?

10 Apple iPhone 13

20 kart podarunkowych do Media Expert o wartości 2000PLN

50 smartwatchy Garmin

110 głośników JBL

300 słuchawek bezprzewodowych Xiaomi Redmi Buds

100 000 freebetów 10 PLN

4 pakiety wyjazdowe do Kataru

1 Toyota GR Supra

W jaki sposób wziąć udział w loterii SUPER STRZAŁ NA MISTRZOSTWA od Superbet?

Tuż po rejestracji w SUPERBET z kodem SBTOP lub z linka do rejestracji TUTAJ, należy obstawiać zakłady w aplikacji lub na stronie internetowej. Codziennie można zyskać 3 strzały, które każdy uczestnik loterii odda na bramkę strzeżoną przez Jerzego Dudka! Do loterii wystarczy się zapisać przez akceptację regulaminu w zakładce na stronie lub w aplikacji Superbet.

W przypadku zakładów online swój los uzyskasz za wydane 10 PLN na zakłady. Liczy się kupon postawiony za minimalnie tę stawkę, ale także kilka zakładów za łączną kwotę 10 PLN, które zostaną postawione danego dnia. Możesz zatem postawić dwa kupony po 5 PLN każdy, czy trzy kupony po 4 PLN każdy. W każdym przypadku otrzymasz 1 los.

W przypadku zawarcia zakładów za kwotę od 10,00 PLN do 49,99 PLN oddajesz 1 strzał ;

; Gdy na Twoim koncie gracza postawione zostaną danego dnia zakłady na kwotę od 50,00 PLN do 99,99 PLN masz 2 szanse ;

; Zakłady równe i przewyższające 100 PLN to maksymalne 3 próby pokonania Jurka Dudka.

Trzeba pamiętać, że odpowiednią liczbę strzałów otrzymasz następnego dnia po spełnieniu powyższych warunków.

W każdym tygodniu można zdobyć także 2 dodatkowe strzały. Pierwszy dzięki zawarciu zakładu za minimum 10 PLN w aplikacji mobilnej oraz drugi za udział w darmowej grze Super Game Jackpot. Strzały możesz zbierać przez cały czas trwania loterii, a wykorzystywać na bieżąco lub kumulować wiele prób. Taktyka zależy wyłącznie od Ciebie. Losy zbierać można do 18 grudnia, a wykorzystać należy do 22 grudnia 2022 r.

Kiedy losowane są nagrody w loterii SUPER STRZAŁ?

Codziennie wygrać można freebety 10 PLN i nagrody rzeczowe w postaci elektroniki użytkownej. To szansa na natychmiastowe wygrane za każdym razem, gdy oddasz swój strzał!

wygrać można freebety 10 PLN i nagrody rzeczowe w postaci elektroniki użytkownej. To szansa na natychmiastowe wygrane za każdym razem, gdy oddasz swój strzał! Losowanie miesięczne odbędzie się 19 października 2022 roku . Każdy Twój zdobyty do tego czasu los za rozliczone zakłady weźmie udział w losowaniu 4 pakietów wyjazdowych do Kataru.

odbędzie się 19 października 2022 roku Każdy Twój zdobyty do tego czasu los za rozliczone zakłady weźmie udział w losowaniu 4 pakietów wyjazdowych do Kataru. 22 grudnia wszystkie losy będą mieć szanse na wylosowanie Toyoty GR Supra!